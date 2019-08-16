16 августа 2019, 10:45

OKLICK 640M - новый беспроводной комплект мышка + клава

OKLICK, производитель компьютерной периферии, представил новый комплект из компьютерной клавиатуры и мыши OKLICK 640M. Комплект отличается высоким ресурсом работы.

Набор из клавиатуры и мыши OKLICK 640M выполнен в чёрном классическом цвете. Набор легко вписывается как в домашнюю, так и офисную обстановку.

Устройства работают через USB-подключение, что гарантирует быстрый отклик на нажатие без задержек. Полная совместимость с операционной системой Windows позволяет начать работу сразу после подключения без установки отдельных драйверов.

Клавиатура OKLICK 640M обладает мембранной структурой, что позволяет бесшумно печатать, при этом, исключая возникновение чувства напряжения в пальцах. На клавиатуре расположено 104 клавиши, в том числе блок NumPad для эффективной работы с числовыми данными. Устройство обладает высокой износоустойчивостью – ресурс каждой отдельно кнопки рассчитан на 20 миллионов нажатий.

На поверхность клавиатуры нанесён небольшой бесцветный паттерн. В правой части расположено три LED-индикатора, которые сообщают о работе тех или иных режимов – CapsLock, NumLock или ScrollLock.

В мышке OKLICK 640M установлена оптика высокого разрешения 1000 dpi. Три кнопки обладают высоким ресурсом до 3 миллионов нажатий на каждую. Симметричный дизайн мыши позволяет использовать её как правшам, так и левшам.

Технические характеристики клавиатуры OKLICK 640M

    Тип подключения: проводной
    Цвет: чёрный
    Количество клавиш: 104
    Ресурс кнопок: до 20 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Напряжение: 5В ~ 100 мА
    Интерфейс соединения: USB
    Размер: 440x 120 x 24 мм
    Вес (без учёта кабеля): 354г

Технические характеристики мыши OKLICK 640M

    Тип подключения: проводной
    Цвет: чёрный
    Количество кнопок: 3
    Ресурс кнопок: до 3 000 000 нажатий
    Разрешение: 1000 dpi
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Напряжение: 5В ~ 100 мА
    Интерфейс соединения: USB
    Размер: 115x 54 x 35 мм
    Вес (без учёта кабеля): 40 г
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