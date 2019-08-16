OKLICK 640M - новый беспроводной комплект мышка + клава

16 августа 2019, 10:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, представил новый комплект из компьютерной клавиатуры и мыши OKLICK 640M. Комплект отличается высоким ресурсом работы.Набор из клавиатуры и мыши OKLICK 640M выполнен в чёрном классическом цвете. Набор легко вписывается как в домашнюю, так и офисную обстановку.Устройства работают через USB-подключение, что гарантирует быстрый отклик на нажатие без задержек. Полная совместимость с операционной системой Windows позволяет начать работу сразу после подключения без установки отдельных драйверов.Клавиатура OKLICK 640M обладает мембранной структурой, что позволяет бесшумно печатать, при этом, исключая возникновение чувства напряжения в пальцах. Наклавиатуре расположено 104 клавиши, в том числе блок NumPad для эффективной работы с числовыми данными. Устройство обладает высокой износоустойчивостью – ресурс каждой отдельно кнопки рассчитан на 20 миллионов нажатий.На поверхность клавиатуры нанесён небольшой бесцветный паттерн. В правой части расположено три LED-индикатора, которые сообщают о работе тех или иных режимов – CapsLock, NumLock или ScrollLock.В мышке OKLICK 640M установлена оптика высокого разрешения 1000 dpi. Три кнопки обладают высоким ресурсом до 3 миллионов нажатий на каждую. Симметричный дизайн мыши позволяет использовать её как правшам, так и левшам.Технические характеристики клавиатуры OKLICK 640MТип подключения: проводнойЦвет: чёрныйКоличество клавиш: 104Ресурс кнопок: до 20 000 000 нажатийАвтоматическая конфигурация без специальных драйверовНапряжение: 5В ~ 100 мАИнтерфейс соединения: USBРазмер: 440x 120 x 24 ммВес (без учёта кабеля): 354гТехнические характеристики мыши OKLICK 640MТип подключения: проводнойЦвет: чёрныйКоличество кнопок: 3Ресурс кнопок: до 3 000 000 нажатийРазрешение: 1000 dpiАвтоматическая конфигурация без специальных драйверовНапряжение: 5В ~ 100 мАИнтерфейс соединения: USBРазмер: 115x 54 x 35 ммВес (без учёта кабеля): 40 г