OKLICK 640M - новый беспроводной комплект мышка + клава

OKLICK, производитель компьютерной периферии, представил новый комплект из компьютерной клавиатуры и мыши OKLICK 640M. Комплект отличается высоким ресурсом работы.
Набор из клавиатуры и мыши OKLICK 640M выполнен в чёрном классическом цвете. Набор легко вписывается как в домашнюю, так и офисную обстановку.
Устройства работают через USB-подключение, что гарантирует быстрый отклик на нажатие без задержек. Полная совместимость с операционной системой Windows позволяет начать работу сразу после подключения без установки отдельных драйверов.
Клавиатура OKLICK 640M обладает мембранной структурой, что позволяет бесшумно печатать, при этом, исключая возникновение чувства напряжения в пальцах. На клавиатуре расположено 104 клавиши, в том числе блок NumPad для эффективной работы с числовыми данными. Устройство обладает высокой износоустойчивостью – ресурс каждой отдельно кнопки рассчитан на 20 миллионов нажатий.
На поверхность клавиатуры нанесён небольшой бесцветный паттерн. В правой части расположено три LED-индикатора, которые сообщают о работе тех или иных режимов – CapsLock, NumLock или ScrollLock.
В мышке OKLICK 640M установлена оптика высокого разрешения 1000 dpi. Три кнопки обладают высоким ресурсом до 3 миллионов нажатий на каждую. Симметричный дизайн мыши позволяет использовать её как правшам, так и левшам.
Технические характеристики клавиатуры OKLICK 640M
Тип подключения: проводной
Цвет: чёрный
Количество клавиш: 104
Ресурс кнопок: до 20 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Напряжение: 5В ~ 100 мА
Интерфейс соединения: USB
Размер: 440x 120 x 24 мм
Вес (без учёта кабеля): 354г
Технические характеристики мыши OKLICK 640M
Тип подключения: проводной
Цвет: чёрный
Количество кнопок: 3
Ресурс кнопок: до 3 000 000 нажатий
Разрешение: 1000 dpi
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Напряжение: 5В ~ 100 мА
Интерфейс соединения: USB
Размер: 115x 54 x 35 мм
Вес (без учёта кабеля): 40 г
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