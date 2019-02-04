Мышь OKLICK 525MW: эргономичные беспроводные мышки

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал выпуск компьютерной мыши OKLICK 525MW.
Ключевой особенностью мыши стало беспроводное соединение на частоте 2.4 ГГц и большой выбор ярких расцветок.
Компьютерная мышь OKLICK 525MW сделана в прочном пластиковом корпусе, состоящем из двух частей: нижняя - чёрная основа, а верхняя - крашенный пластик, текстурированный под шлифованный металл. Мышь представлена в пяти ярких цветах: красном, оранжевом, голубом, синем и чёрном.
На мыши установлено две базовые кнопки и колесо. Модель имеет универсальную форму под любую руку.
Установленный оптический сенсор обладает разрешением в 1000 DPI. Манипулятор отличается высоким ресурсом использования до 3 миллионов нажатий на каждую клавишу.
Мышь подключается через беспроводной радиоканал на частоте 2.4 ГГц, посредством комплектного USB-ресивера. Максимальная рабочая дистанция составляет 10 метров.
Для начала работы нужно просто подключить беспроводной адаптер к компьютеру - специальный драйвер не требуется.
В комплектацию входит: мышь, батарейка стандарта «АА» и USB-ресивер.
Технические характеристики OKLICK 525MW
Тип подключения: Беспроводной
Количество кнопок: 3
Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi
Ресурс нажатий: до 3 000 000
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Рабочая дистанция: до 10 м
Напряжение: 1.5В ~ 14 мА
Интерфейс подключения: USB-ресивер
Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГЦ
Размер: 103х61х38 мм
Вес (без учёта кабеля): 55 г
Совместимость с ОС Windows