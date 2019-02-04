4 февраля 2019, 14:45

Мышь OKLICK 525MW: эргономичные беспроводные мышки

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал выпуск компьютерной мыши OKLICK 525MW.

Ключевой особенностью мыши стало беспроводное соединение на частоте 2.4 ГГц и большой выбор ярких расцветок.

Компьютерная мышь OKLICK 525MW сделана в прочном пластиковом корпусе, состоящем из двух частей: нижняя - чёрная основа, а верхняя - крашенный пластик, текстурированный под шлифованный металл. Мышь представлена в пяти ярких цветах: красном, оранжевом, голубом, синем и чёрном.

На мыши установлено две базовые кнопки и колесо. Модель имеет универсальную форму под любую руку.

Установленный оптический сенсор обладает разрешением в 1000 DPI. Манипулятор отличается высоким ресурсом использования до 3 миллионов нажатий на каждую клавишу.

Мышь подключается через беспроводной радиоканал на частоте 2.4 ГГц, посредством комплектного USB-ресивера. Максимальная рабочая дистанция составляет 10 метров.

Для начала работы нужно просто подключить беспроводной адаптер к компьютеру - специальный драйвер не требуется.

В комплектацию входит: мышь, батарейка стандарта «АА» и USB-ресивер.

Технические характеристики OKLICK 525MW

    Тип подключения: Беспроводной
    Количество кнопок: 3
    Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi
    Ресурс нажатий: до 3 000 000
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Рабочая дистанция: до 10 м
    Напряжение: 1.5В ~ 14 мА
    Интерфейс подключения: USB-ресивер
    Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГЦ
    Размер: 103х61х38 мм
    Вес (без учёта кабеля): 55 г
    Совместимость с ОС Windows


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