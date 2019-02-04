Мышь OKLICK 525MW: эргономичные беспроводные мышки

4 февраля 2019, 14:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал выпуск компьютерной мыши OKLICK 525MW.

Ключевой особенностью мыши стало беспроводное соединение на частоте 2.4 ГГц и большой выбор ярких расцветок.



Компьютерная мышь OKLICK 525MW сделана в прочном пластиковом корпусе, состоящем из двух частей: нижняя - чёрная основа, а верхняя - крашенный пластик, текстурированный под шлифованный металл. Мышь представлена в пяти ярких цветах: красном, оранжевом, голубом, синем и чёрном.



На мыши установлено две базовые кнопки и колесо. Модель имеет универсальную форму под любую руку.



Установленный оптический сенсор обладает разрешением в 1000 DPI. Манипулятор отличается высоким ресурсом использования до 3 миллионов нажатий на каждую клавишу.



Мышь подключается через беспроводной радиоканал на частоте 2.4 ГГц, посредством комплектного USB-ресивера. Максимальная рабочая дистанция составляет 10 метров.



Для начала работы нужно просто подключить беспроводной адаптер к компьютеру - специальный драйвер не требуется.



В комплектацию входит: мышь, батарейка стандарта «АА» и USB-ресивер.

Технические характеристики OKLICK 525MW



Тип подключения: Беспроводной

Количество кнопок: 3

Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi

Ресурс нажатий: до 3 000 000

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Рабочая дистанция: до 10 м

Напряжение: 1.5В ~ 14 мА

Интерфейс подключения: USB-ресивер

Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГЦ

Размер: 103х61х38 мм

Вес (без учёта кабеля): 55 г

Совместимость с ОС Windows