23 апреля 2019, 9:45

OKLICK 995G - новая бюджетная игровая мышь

OKLICK, производитель компьютерной периферии, объявил о начале продаж новой игровой компьютерной мыши 995G.

Анонсированная модель оснащена оптическим сенсором высокого разрешения, семью функциональными кнопками и представлена в стильном матовом чёрном цвете.

Новая, как и положено геймерским девайсам, проводная  компьютерная мышь 995G от OKLICK получила не только лаконичный дизайн и строгий – за счёт матового чёрного  цвета – внешний вид. В случае с 995G производитель решил отойти от вычурных «космических» форм и ярко-кислотных оттенков, которые нередко используют в популярных в постапокалиптических шутерах и прочих техно-триллерах.

В отличии от стандартных, офисных мышей, к игровым устройствам принято предъявлять куда более высокие требования. На «борту» OKLICK 995G, облачённой в корпус с приятным Soft Touch-покрытием, имеется целых семь клавиш: левая и правая кнопки мыши, колесо прокрутки, пара кнопок «вперёд» и «назад», а также пара, которая отвечает за переключение оптического сенсора DPI.

В случае с новой игровой мышкой от OKLICK геймер получает возможность выбора среди четырёх доступных режимов, подходящих для разных стилей и задач в играх: 800, 1600, 2400 и 3200 – для «снайперских» действий, которые требуют особенной точности и экономии движений.  В сочетании с шестью цветами подсветки, впечатляющим ресурсом клавиш в 5000000 нажатий и длинным проводом в прочной оплётке, новинка призвана сделать процесс игры ещё более удобным и приятным.

Модель OKLICK 995G относится к оптическому типу периферийных устройств. Мышь подключается по USB-интерфейсу, связь с компьютером игрока реализована через надёжный во всех отношениях кабель, защищённый прочной оплёткой. Его длина составляет 1,5 метра -  этого достаточно, даже если мышь подключена к системному блоку, стоящему на полу. Кабель не слишком толстый, поэтому не будет мешать в процессе игры.

В комплекты поставки входит игровая компьютерная мышь OKLICK 995G и руководство пользователя.

Новинка уже доступна для заказа в MERLION.


Технические характеристики OKLICK 995G

    Тип подключения: Проводной
    Количество кнопок: 7
    Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1600/2400/3200 dpi
    Ресурс нажатий: до 5 000 000
    6-цветная подсветка
    Режим подсветки: медленная пульсация с цветовым переливом
    Soft-touch покрытие
    Кабель в прочной оплетке
    Интерфейс подключения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 128 x 71 x 42 мм
    Вес (без учета кабеля): 117 г

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

    Совместимость с ОС Windows
    Свободный USB-порт


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