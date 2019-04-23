OKLICK 995G - новая бюджетная игровая мышь

23 апреля 2019, 9:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, объявил о начале продаж новой игровой компьютерной мыши 995G.

Анонсированная модель оснащена оптическим сенсором высокого разрешения, семью функциональными кнопками и представлена в стильном матовом чёрном цвете.



Новая, как и положено геймерским девайсам, проводная компьютерная мышь 995G от OKLICK получила не только лаконичный дизайн и строгий – за счёт матового чёрного цвета – внешний вид. В случае с 995G производитель решил отойти от вычурных «космических» форм и ярко-кислотных оттенков, которые нередко используют в популярных в постапокалиптических шутерах и прочих техно-триллерах.



В отличии от стандартных, офисных мышей, к игровым устройствам принято предъявлять куда более высокие требования. На «борту» OKLICK 995G, облачённой в корпус с приятным Soft Touch-покрытием, имеется целых семь клавиш: левая и правая кнопки мыши, колесо прокрутки, пара кнопок «вперёд» и «назад», а также пара, которая отвечает за переключение оптического сенсора DPI.



В случае с новой игровой мышкой от OKLICK геймер получает возможность выбора среди четырёх доступных режимов, подходящих для разных стилей и задач в играх: 800, 1600, 2400 и 3200 – для «снайперских» действий, которые требуют особенной точности и экономии движений. В сочетании с шестью цветами подсветки, впечатляющим ресурсом клавиш в 5000000 нажатий и длинным проводом в прочной оплётке, новинка призвана сделать процесс игры ещё более удобным и приятным.



Модель OKLICK 995G относится к оптическому типу периферийных устройств. Мышь подключается по USB-интерфейсу, связь с компьютером игрока реализована через надёжный во всех отношениях кабель, защищённый прочной оплёткой. Его длина составляет 1,5 метра - этого достаточно, даже если мышь подключена к системному блоку, стоящему на полу. Кабель не слишком толстый, поэтому не будет мешать в процессе игры.



В комплекты поставки входит игровая компьютерная мышь OKLICK 995G и руководство пользователя.



Новинка уже доступна для заказа в MERLION.





Технические характеристики OKLICK 995G



Тип подключения: Проводной

Количество кнопок: 7

Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1600/2400/3200 dpi

Ресурс нажатий: до 5 000 000

6-цветная подсветка

Режим подсветки: медленная пульсация с цветовым переливом

Soft-touch покрытие

Кабель в прочной оплетке

Интерфейс подключения: USB

Длина кабеля: 1,5 м

Размер: 128 x 71 x 42 мм

Вес (без учета кабеля): 117 г



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:



Совместимость с ОС Windows

Свободный USB-порт