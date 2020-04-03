3 апреля 2020, 14:15

OKLICK 399M STIGMA: мышь "с огоньком" для начинающих геймеров

Производитель компьютерной периферии OKLICK представляет новую игровую мышь — 399M STIGMA.

Новинка получила три функциональных кнопки с большим ресурсом нажатий и многоцветную подсветку.

Стройные ряды игровой линейки бренда ОКЛИК пополнил очередной «новобранец» – в прямом и переносном смыслах – мышь начального уровня с броским дизайном и звучным именем 399M STIGMA.

У этой стильной модели есть самый необходимый набор функций для рекрута, только что вступившего на тропу виртуальной войны:

    три кнопки с впечатляющим ресурсом службы в 3 000 000 нажатий;
    оптический сенсор высокого разрешения для мгновенного отклика при выполнении действий в игре;
    яркая многоцветная подсветка для поднятия боевого духа!

Связь с основным игровым устройством модель 399M реализована через USB-кабель длиной 1.5 метра. Никаких специальных драйверов и ПО для функционирования новинки не требуется, подключение происходит в автоматическом режиме.

В комплект поставки входит: игровая компьютерная мышь OKLICK 399M STIGMA и руководство пользователя.

Новинка уже доступна для заказа в MERLION.

Технические характеристики OKLICK 399M STIGMA

    Тип подключения: проводной
    Количество кнопок: 3
    Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi
    Ресурс нажатий: до 3 000 000
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Цвет подсветки: многоцветная
    Длина кабеля: 1,5 м
    Интерфейс подключения: USB
    Размер: 119 x 61 x 38 мм
    Вес (без учета кабеля): 65 г

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

    Совместимость с ОС Windows
    Свободный USB-порт

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Игровая беспроводная мышь 399M
    Руководство пользователя


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