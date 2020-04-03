OKLICK 399M STIGMA: мышь "с огоньком" для начинающих геймеров

Производитель компьютерной периферии OKLICK представляет новую игровую мышь — 399M STIGMA.
Новинка получила три функциональных кнопки с большим ресурсом нажатий и многоцветную подсветку.
Стройные ряды игровой линейки бренда ОКЛИК пополнил очередной «новобранец» – в прямом и переносном смыслах – мышь начального уровня с броским дизайном и звучным именем 399M STIGMA.
У этой стильной модели есть самый необходимый набор функций для рекрута, только что вступившего на тропу виртуальной войны:
три кнопки с впечатляющим ресурсом службы в 3 000 000 нажатий;
оптический сенсор высокого разрешения для мгновенного отклика при выполнении действий в игре;
яркая многоцветная подсветка для поднятия боевого духа!
Связь с основным игровым устройством модель 399M реализована через USB-кабель длиной 1.5 метра. Никаких специальных драйверов и ПО для функционирования новинки не требуется, подключение происходит в автоматическом режиме.
В комплект поставки входит: игровая компьютерная мышь OKLICK 399M STIGMA и руководство пользователя.
Новинка уже доступна для заказа в MERLION.
Технические характеристики OKLICK 399M STIGMA
Тип подключения: проводной
Количество кнопок: 3
Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi
Ресурс нажатий: до 3 000 000
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Цвет подсветки: многоцветная
Длина кабеля: 1,5 м
Интерфейс подключения: USB
Размер: 119 x 61 x 38 мм
Вес (без учета кабеля): 65 г
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Совместимость с ОС Windows
Свободный USB-порт
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Игровая беспроводная мышь 399M
Руководство пользователя