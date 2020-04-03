OKLICK 399M STIGMA: мышь "с огоньком" для начинающих геймеров

3 апреля 2020, 14:15

Производитель компьютерной периферии OKLICK представляет новую игровую мышь — 399M STIGMA.

Новинка получила три функциональных кнопки с большим ресурсом нажатий и многоцветную подсветку.



Стройные ряды игровой линейки бренда ОКЛИК пополнил очередной «новобранец» – в прямом и переносном смыслах – мышь начального уровня с броским дизайном и звучным именем 399M STIGMA.



У этой стильной модели есть самый необходимый набор функций для рекрута, только что вступившего на тропу виртуальной войны:



три кнопки с впечатляющим ресурсом службы в 3 000 000 нажатий;

оптический сенсор высокого разрешения для мгновенного отклика при выполнении действий в игре;

яркая многоцветная подсветка для поднятия боевого духа!



Связь с основным игровым устройством модель 399M реализована через USB-кабель длиной 1.5 метра. Никаких специальных драйверов и ПО для функционирования новинки не требуется, подключение происходит в автоматическом режиме.



В комплект поставки входит: игровая компьютерная мышь OKLICK 399M STIGMA и руководство пользователя.



Новинка уже доступна для заказа в MERLION.



Технические характеристики OKLICK 399M STIGMA



Тип подключения: проводной

Количество кнопок: 3

Оптический сенсор высокого разрешения: 1000 dpi

Ресурс нажатий: до 3 000 000

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Цвет подсветки: многоцветная

Длина кабеля: 1,5 м

Интерфейс подключения: USB

Размер: 119 x 61 x 38 мм

Вес (без учета кабеля): 65 г



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:



Совместимость с ОС Windows

Свободный USB-порт



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Игровая беспроводная мышь 399M

Руководство пользователя