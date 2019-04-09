Коврики для мыши OKLICK OK-RG0550 и OK-RG0580

9 апреля 2019, 10:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал старт продаж ковриков для мыши OKLICK OK-RG0550 и OK-RG0580.

Компания представила две модели в универсальном, классическом дизайне, которые придутся по душе приверженцам минимализма и привычных форм.

Данную серию ковриков для мышей OKLICK отличает проверенный временем форм-фактор. Коврики подойдут как для повседневных офисных задач, так и домашнего использования, например, компьютерных игр.Обе модели - OK-RG0550 и OK-RG0580 – обладают лёгким весом и выполнены из тактильно приятного материала. Противоскользящая поверность помогает добиться полного контроля в играх. Кибер-спортсменам хорошо подойдёт коврик модели OK-RG0580. Он поставляется с укороченной, полуовальной рабочей поверхностью – это создаёт дополнительное удобство в активном режиме игры.Новинки от OKLICK оснащены гелевой поддержкой запястья: она делает длительную работу за компьютером менее энергозатратной и более комфортной. Кроме того, это помогает избежать сдавливания запястного нерва – так называемого «туннельного синдрома».По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICKТехнические характеристики OK-RG0550, OK-RG-0580:Вендор: Ниппон Клик Системс ЛЛПМатериал: полиэстер, полиуретан, гельЦвет: чёрныйРазмер: 230х200х4/20 ммПодставка под запястье: да