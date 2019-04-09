Коврики для мыши OKLICK OK-RG0550 и OK-RG0580

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал старт продаж ковриков для мыши OKLICK OK-RG0550 и OK-RG0580.
Компания представила две модели в универсальном, классическом дизайне, которые придутся по душе приверженцам минимализма и привычных форм.
Данную серию ковриков для мышей OKLICK отличает проверенный временем форм-фактор. Коврики подойдут как для повседневных офисных задач, так и домашнего использования, например, компьютерных игр.
Обе модели - OK-RG0550 и OK-RG0580 – обладают лёгким весом и выполнены из тактильно приятного материала. Противоскользящая поверность помогает добиться полного контроля в играх. Кибер-спортсменам хорошо подойдёт коврик модели OK-RG0580. Он поставляется с укороченной, полуовальной рабочей поверхностью – это создаёт дополнительное удобство в активном режиме игры.
Новинки от OKLICK оснащены гелевой поддержкой запястья: она делает длительную работу за компьютером менее энергозатратной и более комфортной. Кроме того, это помогает избежать сдавливания запястного нерва – так называемого «туннельного синдрома».
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK
Технические характеристики OK-RG0550, OK-RG-0580:
Вендор: Ниппон Клик Системс ЛЛП
Материал: полиэстер, полиуретан, гель
Цвет: чёрный
Размер: 230х200х4/20 мм
Подставка под запястье: да