Мощная игровая мышка OKLICK 985G Scorpion

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил новую игровую компьютерную мышь - 985G Scorpion.
Среди функциональных особенностей новинки – многоцветная подсветка и регулируемый уровень чувствительности.
Новая проводная мышь OKLICK 985G Scorpion входит в линейку OKLICK Gaming и ориентирована на геймеров. На мышке присутствует 7 функциональных кнопок, в том числе "Вперёд" и "Назад" для быстрой смены оружия в шутерах.
Для настройки мышки под любой необходимый игровой жанр существует четыре уровня чувствительности: от 800 dpi до 3200 dpi, которые можно регулировать "на лету" при помощи двух специальных кнопок.
Прочный кабель в плетёной оплётке с длиной в 1,5 метра гарантирует длительный срок службы устройства.
Мышь не требует установки драйверов и автоматически определяется системой после подключения. Для соединения используется универсальный порт USB.
Мышь выполнена в стильном чёрно-сером дизайне. Удобство использования обеспечивается Soft-touch покрытием.
В мышке установлена 6-цветная LED - подсветка с пульсирующим режимом. В нижней части мышки присутствует светодиодная полоска. На передней части устройства изображен силуэт скорпиона.
В комплектацию входят: само устройство и руководство пользователя.
Технические характеристики OKLICK 985G Scorpion
Тип подключения: Проводной
Количество кнопок: 7
Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1600/2400/3200 dpi
Ресурс нажатий: до 5 000 000
7-цветная подсветка
Режим подсветки: пульсация
Soft-touch покрытие
Кабель в прочной плетёной оплетке
Напряжение: 5В ~ 120 мА
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 129 х 79 х 41.3 мм
Вес: 120 г
Совместимость с ОС Windows