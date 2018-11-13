Мощная игровая мышка OKLICK 985G Scorpion

13 ноября 2018, 9:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил новую игровую компьютерную мышь - 985G Scorpion.

Среди функциональных особенностей новинки – многоцветная подсветка и регулируемый уровень чувствительности.



Новая проводная мышь OKLICK 985G Scorpion входит в линейку OKLICK Gaming и ориентирована на геймеров. На мышке присутствует 7 функциональных кнопок, в том числе "Вперёд" и "Назад" для быстрой смены оружия в шутерах.



Для настройки мышки под любой необходимый игровой жанр существует четыре уровня чувствительности: от 800 dpi до 3200 dpi, которые можно регулировать "на лету" при помощи двух специальных кнопок.



Прочный кабель в плетёной оплётке с длиной в 1,5 метра гарантирует длительный срок службы устройства.



Мышь не требует установки драйверов и автоматически определяется системой после подключения. Для соединения используется универсальный порт USB.



Мышь выполнена в стильном чёрно-сером дизайне. Удобство использования обеспечивается Soft-touch покрытием.



В мышке установлена 6-цветная LED - подсветка с пульсирующим режимом. В нижней части мышки присутствует светодиодная полоска. На передней части устройства изображен силуэт скорпиона.



В комплектацию входят: само устройство и руководство пользователя.



Технические характеристики OKLICK 985G Scorpion



Тип подключения: Проводной

Количество кнопок: 7

Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1600/2400/3200 dpi

Ресурс нажатий: до 5 000 000

7-цветная подсветка

Режим подсветки: пульсация

Soft-touch покрытие

Кабель в прочной плетёной оплетке

Напряжение: 5В ~ 120 мА

Интерфейс подключения: USB

Длина кабеля: 1,5 м

Размер: 129 х 79 х 41.3 мм

Вес: 120 г

Совместимость с ОС Windows