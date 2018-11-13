13 ноября 2018, 9:45

Мощная игровая мышка OKLICK 985G Scorpion

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил новую игровую компьютерную мышь - 985G Scorpion.

Среди функциональных особенностей новинки – многоцветная подсветка и регулируемый уровень чувствительности.

Новая проводная мышь OKLICK 985G Scorpion входит в линейку OKLICK Gaming и ориентирована на геймеров. На мышке присутствует 7 функциональных кнопок, в том числе "Вперёд" и "Назад" для быстрой смены оружия в шутерах.

Для настройки мышки под любой необходимый игровой жанр существует четыре уровня чувствительности: от 800 dpi до 3200 dpi, которые можно регулировать "на лету" при помощи двух специальных кнопок.

Прочный кабель в плетёной оплётке с длиной в 1,5 метра гарантирует длительный срок службы устройства.

Мышь не требует установки драйверов и автоматически определяется системой после подключения. Для соединения используется универсальный порт USB.

Мышь выполнена в стильном чёрно-сером дизайне. Удобство использования обеспечивается Soft-touch покрытием.

В мышке установлена 6-цветная LED - подсветка с пульсирующим режимом. В нижней части мышки присутствует светодиодная полоска. На передней части устройства изображен силуэт скорпиона.

В комплектацию входят: само устройство и руководство пользователя.

Технические характеристики OKLICK 985G Scorpion

    Тип подключения: Проводной
    Количество кнопок: 7
    Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1600/2400/3200 dpi
    Ресурс нажатий: до 5 000 000
    7-цветная подсветка
    Режим подсветки: пульсация
    Soft-touch покрытие
    Кабель в прочной плетёной оплетке
    Напряжение: 5В ~ 120 мА
    Интерфейс подключения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 129 х 79 х 41.3 мм
    Вес: 120 г
    Совместимость с ОС Windows


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