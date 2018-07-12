Новая игровая мышь OKLICK 965G Racer

12 июля 2018, 11:15

Новая мышь OKLICK 965G Racer имеет 6 функциональных клавиш, в том числе кнопки «Вперёд» и «Назад» над большим пальцем.



Проводное USB-соединение гарантирует низкий отклик мыши, что крайне важно для быстрых соревновательных игр. Сам провод выполнен в прочной плетёной оплётке и имеет длину в 1,5 метра.

Мышку дополняет яркий гоночный дизайн и качественное Soft-Touch покрытие. Устройство включает LED-подсветку с 7-ю разнообразными цветами и с пульсирующим эффектом по всему корпусу.Кнопка сверху мыши позволяет динамически изменять разрешение устройства в диапазоне от 800 до 2400 dpi. Широкий диапазон частот позволяет комфортно играть в любой жанр игр, а также работать в офисных приложениях.Мышь не требует установки драйверов и автоматически определяется системой после подключения в свободный USB-порт.В комплектацию входят: само устройство и руководство пользователя.Технические характеристики 965G RacerТип подключения: ПроводнойКоличество кнопок: 6Оптический сенсор высокого разрешения: 600/800/1200/1600/2400 dpiРесурс нажатий: до 5 000 0007-цветная подсветкаРежим подсветки: пульсацияSoft-touch покрытиеКабель в прочной плетёной оплеткеНапряжение: 5В ~ 90 мАИнтерфейс подключения: USBДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 124 х 67 х 40 ммВес: 106 гСовместимость с ОС Windows