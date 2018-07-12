12 июля 2018, 11:15

Новая игровая мышь OKLICK 965G Racer

Новая мышь OKLICK 965G Racer имеет 6 функциональных клавиш, в том числе кнопки «Вперёд» и «Назад» над большим пальцем.

Проводное USB-соединение гарантирует низкий отклик мыши, что крайне важно для быстрых соревновательных игр. Сам провод выполнен в прочной плетёной оплётке и имеет длину в 1,5 метра.

Мышку дополняет яркий гоночный дизайн и качественное Soft-Touch покрытие. Устройство включает LED-подсветку с 7-ю разнообразными цветами и с пульсирующим эффектом по всему корпусу.

Кнопка сверху мыши позволяет динамически изменять разрешение устройства в диапазоне от 800 до 2400 dpi. Широкий диапазон частот позволяет комфортно играть в любой жанр игр, а также работать в офисных приложениях.

Мышь не требует установки драйверов и автоматически определяется системой после подключения в свободный USB-порт.

В комплектацию входят: само устройство и руководство пользователя.

Технические характеристики 965G Racer

    Тип подключения: Проводной
    Количество кнопок: 6
    Оптический сенсор высокого разрешения: 600/800/1200/1600/2400 dpi
    Ресурс нажатий: до 5 000 000
    7-цветная подсветка
    Режим подсветки: пульсация
    Soft-touch покрытие
    Кабель в прочной плетёной оплетке
    Напряжение: 5В ~ 90 мА
    Интерфейс подключения: USB
     Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 124 х 67 х 40 мм
    Вес: 106 г
    Совместимость с ОС Windows
Оцените новость:
  • 0 оценок