Новая игровая мышь OKLICK 965G Racer

Новая мышь OKLICK 965G Racer имеет 6 функциональных клавиш, в том числе кнопки «Вперёд» и «Назад» над большим пальцем.
Проводное USB-соединение гарантирует низкий отклик мыши, что крайне важно для быстрых соревновательных игр. Сам провод выполнен в прочной плетёной оплётке и имеет длину в 1,5 метра.
Мышку дополняет яркий гоночный дизайн и качественное Soft-Touch покрытие. Устройство включает LED-подсветку с 7-ю разнообразными цветами и с пульсирующим эффектом по всему корпусу.
Кнопка сверху мыши позволяет динамически изменять разрешение устройства в диапазоне от 800 до 2400 dpi. Широкий диапазон частот позволяет комфортно играть в любой жанр игр, а также работать в офисных приложениях.
Мышь не требует установки драйверов и автоматически определяется системой после подключения в свободный USB-порт.
В комплектацию входят: само устройство и руководство пользователя.
Технические характеристики 965G Racer
Тип подключения: Проводной
Количество кнопок: 6
Оптический сенсор высокого разрешения: 600/800/1200/1600/2400 dpi
Ресурс нажатий: до 5 000 000
7-цветная подсветка
Режим подсветки: пульсация
Soft-touch покрытие
Кабель в прочной плетёной оплетке
Напряжение: 5В ~ 90 мА
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 124 х 67 х 40 мм
Вес: 106 г
Совместимость с ОС Windows