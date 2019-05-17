Новый комплект клавиатура + мышка - OKLICK 630M

OKLICK, производитель компьютерной периферии, объявил о начале продаж нового набора офисной периферии – OKLICK 630M.
В комплект входит проводная клавиатура и мышь. Анонсированная модель представлена в чёрном цвете и дополнена стильным текстурированным рисунком.
Новинка от OKLICK представляет собой минимальный необходимый комплект для ежедневной работы, будь то офис или кабинет в вашем доме: клавиатура и мышь. Оба устройства имеют проводное подключение через интерфейс USB.
Комплект OKLICK 630M выполнен в классическом, строгом исполнении, которое не отвлекает внимание от производственных задач. Клавиши ввода на клавиатуре имеют слегка закруглённые края и низкий профиль, благодаря которому печатать текст очень удобно. Английская раскладка выполнена в белом цвете, русские литеры для удобства выделены красным.
Всего у клавиатуры 104 клавиши с большим ресурсом нажатий: до 5 000 000. Модель мыши, которая дополняет новый комплект, снабжена оптическим лазером высокого разрешения, равного 1000 DPI. У мыши всего три функциональные кнопки с ресурсом нажатия до 3 миллионов. Длина провода мыши составляет 1,35 метра, а у клавиатуры – 1,5 метра.
Оба представленных устройства полностью совместимы с популярной операционной системой Windows и не требуют установки специальных драйверов при подключении.
В комплект поставки входят: проводная компьютерная мышь OKLICK 325M и руководство пользователя.
Новинка уже доступна для заказа в MERLION.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.
Технические характеристики клавиатуры
Тип подключения: проводной
Количество клавиш: 104
Ресурс кнопок до 5 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 438 х 137,5 х 26,5 мм
Вес (без учета кабеля): 365 г
Технические характеристики мыши
Тип подключения: проводной
Количество кнопок: 3
Оптическая система высокого разрешения: 1000 dpi
Ресурс кнопок до 3 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Длина кабеля: 1,35 м
Размер: 107 х 61 х 36 мм
Вес: 69 г
Системные требования
Совместимость с ОС Windows
Свободный USB-порт