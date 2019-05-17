17 мая 2019, 11:15

Новый комплект клавиатура + мышка - OKLICK 630M

OKLICK, производитель компьютерной периферии, объявил о начале продаж нового набора офисной периферии – OKLICK 630M.

В комплект входит проводная клавиатура и мышь. Анонсированная модель представлена в чёрном цвете и дополнена стильным текстурированным рисунком.

Новинка от OKLICK представляет собой минимальный необходимый комплект для ежедневной работы, будь то офис или кабинет в вашем доме: клавиатура и мышь. Оба устройства имеют проводное подключение через интерфейс USB.

Комплект OKLICK 630M выполнен в классическом, строгом исполнении, которое не отвлекает внимание от производственных задач. Клавиши ввода на клавиатуре имеют слегка закруглённые края и низкий профиль, благодаря которому печатать текст очень удобно. Английская раскладка выполнена в белом цвете, русские литеры для удобства выделены красным.

Всего у клавиатуры 104 клавиши с большим ресурсом нажатий: до 5 000 000. Модель мыши, которая дополняет новый комплект, снабжена оптическим лазером высокого разрешения, равного 1000 DPI. У мыши всего три функциональные кнопки с ресурсом нажатия до 3 миллионов. Длина провода мыши составляет 1,35 метра, а у клавиатуры – 1,5 метра.

Оба представленных устройства полностью совместимы с популярной операционной системой Windows и не требуют установки специальных драйверов при подключении.

В комплект поставки входят: проводная компьютерная мышь OKLICK 325M и руководство пользователя.

Новинка уже доступна для заказа в MERLION.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.

Технические характеристики клавиатуры

    Тип подключения: проводной
    Количество клавиш: 104
    Ресурс кнопок до 5 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 438 х 137,5 х 26,5 мм
    Вес (без учета кабеля): 365 г

Технические характеристики мыши

    Тип подключения: проводной
    Количество кнопок: 3
    Оптическая система высокого разрешения: 1000 dpi
    Ресурс кнопок до 3 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Длина кабеля: 1,35 м
    Размер: 107 х 61 х 36 мм
    Вес: 69 г

Системные требования

    Совместимость с ОС Windows
    Свободный USB-порт


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