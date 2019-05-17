Новый комплект клавиатура + мышка - OKLICK 630M

17 мая 2019, 11:15

OKLICK, производитель компьютерной периферии, объявил о начале продаж нового набора офисной периферии – OKLICK 630M.

В комплект входит проводная клавиатура и мышь. Анонсированная модель представлена в чёрном цвете и дополнена стильным текстурированным рисунком.



Новинка от OKLICK представляет собой минимальный необходимый комплект для ежедневной работы, будь то офис или кабинет в вашем доме: клавиатура и мышь. Оба устройства имеют проводное подключение через интерфейс USB.



Комплект OKLICK 630M выполнен в классическом, строгом исполнении, которое не отвлекает внимание от производственных задач. Клавиши ввода на клавиатуре имеют слегка закруглённые края и низкий профиль, благодаря которому печатать текст очень удобно. Английская раскладка выполнена в белом цвете, русские литеры для удобства выделены красным.



Всего у клавиатуры 104 клавиши с большим ресурсом нажатий: до 5 000 000. Модель мыши, которая дополняет новый комплект, снабжена оптическим лазером высокого разрешения, равного 1000 DPI. У мыши всего три функциональные кнопки с ресурсом нажатия до 3 миллионов. Длина провода мыши составляет 1,35 метра, а у клавиатуры – 1,5 метра.



Оба представленных устройства полностью совместимы с популярной операционной системой Windows и не требуют установки специальных драйверов при подключении.



В комплект поставки входят: проводная компьютерная мышь OKLICK 325M и руководство пользователя.



Новинка уже доступна для заказа в MERLION.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.



Технические характеристики клавиатуры



Тип подключения: проводной

Количество клавиш: 104

Ресурс кнопок до 5 000 000 нажатий

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Длина кабеля: 1,5 м

Размер: 438 х 137,5 х 26,5 мм

Вес (без учета кабеля): 365 г



Технические характеристики мыши



Тип подключения: проводной

Количество кнопок: 3

Оптическая система высокого разрешения: 1000 dpi

Ресурс кнопок до 3 000 000 нажатий

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Длина кабеля: 1,35 м

Размер: 107 х 61 х 36 мм

Вес: 69 г



Системные требования



Совместимость с ОС Windows

Свободный USB-порт

