Анонсированы новые клавиатура и мышь в линейке OKLICK Gaming

Линейка OKLICK Gaming пополнилась новыми моделями: клавиатурой OKLICK 790G Iron Force в металлическом корпусе и LED подсветкой, а также мышью OKLICK 945G Revenge.
Корпус клавиатуры обладает выраженным геймерским дизайном и оснащен четырьмя прорезиненными ножками, препятствующими скольжению. Визуально клавиатуру также выделяет встроенная подсветка.
Клавиатура имеет высокий ресурс кнопок - до 10 000 000 нажатий на каждую клавишу. Также среди характеристик стоит отметить - возможность блокировки кнопки «Windows» и технологию Anti-Ghosting с одновременным нажатием до 19 клавиш.
OKLICK 945G Revenge - это многофункциональная мышка с 8-ю кнопками. Боковая кнопка «Огонь» предназначена для выстрелов в играх.
В мышке сделан особый упор на комфорт для геймеров. Устройство обладает анатомической формой, удобным выступом под большой палец, а также приятным Soft-Touch покрытием.
Мышка имеет встроенную 7-цветную LED подсветку с режимом пульсации.
В устройстве реализована возможность динамического изменения разрешения «на лету» от 600 до 3200 dpi. Мышка оснащена полутораметровым кабелем в прочной оплётке.
Технические характеристики OKLICK 790G Iron Force
Тип подключения: проводной
Корпус: металл
Anti-Ghosting: одновременное нажатие до 19 клавиш
Подсветка клавиш: Да
Режимы подсветки: красный/синий/фиолетовый
Цвет: чёрный
Количество клавиш: 104
Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)
Напряжение: 5В ~ 150 мА
Интерфейс соединения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 467 x 171 x 30,5 мм
Вес (без учёта кабеля): 668 г
Технические характеристики OKLICK 945G Revenge
Тип подключения: Проводной
Количество кнопок: 8
Оптический сенсор высокого разрешения: 600/800/1200/1600/2400/3200 dpi
Ресурс нажатий: до 10 000 000
7-цветная подсветка
Режим подсветки: пульсирующий
Soft-touch покрытие
Кабель в прочной оплётке
Напряжение: 5В ~ 80 мА
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 130 х 76 х 42 мм
Вес (без учёта кабеля): 104 г
Совместимость с ОС Windows
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