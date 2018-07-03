3 июля 2018, 14:15

Анонсированы новые клавиатура и мышь в линейке OKLICK Gaming

Линейка OKLICK Gaming пополнилась новыми моделями: клавиатурой OKLICK 790G Iron Force в металлическом корпусе и LED подсветкой, а также мышью OKLICK 945G Revenge.

Корпус клавиатуры обладает выраженным геймерским дизайном и оснащен четырьмя прорезиненными ножками, препятствующими скольжению. Визуально клавиатуру также выделяет встроенная подсветка.

Клавиатура имеет высокий ресурс кнопок - до 10 000 000 нажатий на каждую клавишу. Также среди характеристик стоит отметить - возможность блокировки кнопки «Windows» и технологию Anti-Ghosting с одновременным нажатием до 19 клавиш.

OKLICK 945G Revenge - это многофункциональная мышка с 8-ю кнопками. Боковая кнопка «Огонь» предназначена для выстрелов в играх.

В мышке сделан особый упор на комфорт для геймеров. Устройство обладает анатомической формой, удобным выступом под большой палец, а также приятным Soft-Touch покрытием.

Мышка имеет встроенную 7-цветную LED подсветку с режимом пульсации.

В устройстве реализована возможность динамического изменения разрешения «на лету» от 600 до 3200 dpi. Мышка оснащена полутораметровым кабелем в прочной оплётке.

Технические характеристики OKLICK 790G Iron Force

    Тип подключения: проводной
    Корпус: металл
    Anti-Ghosting: одновременное нажатие до 19 клавиш
    Подсветка клавиш: Да
    Режимы подсветки: красный/синий/фиолетовый
    Цвет: чёрный
    Количество клавиш: 104
    Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)
    Напряжение: 5В ~ 150 мА
    Интерфейс соединения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 467 x 171 x 30,5 мм
    Вес (без учёта кабеля): 668 г

Технические характеристики OKLICK 945G Revenge

    Тип подключения: Проводной
    Количество кнопок: 8
    Оптический сенсор высокого разрешения: 600/800/1200/1600/2400/3200 dpi
    Ресурс нажатий: до 10 000 000
    7-цветная подсветка
    Режим подсветки: пульсирующий
    Soft-touch покрытие
    Кабель в прочной оплётке
    Напряжение: 5В ~ 80 мА
    Интерфейс подключения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 130 х 76 х 42 мм
    Вес (без учёта кабеля): 104 г
    Совместимость с ОС Windows
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