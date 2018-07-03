Анонсированы новые клавиатура и мышь в линейке OKLICK Gaming

3 июля 2018, 14:15

Линейка OKLICK Gaming пополнилась новыми моделями: клавиатурой OKLICK 790G Iron Force в металлическом корпусе и LED подсветкой, а также мышью OKLICK 945G Revenge.Корпус клавиатуры обладает выраженным геймерским дизайном и оснащен четырьмя прорезиненными ножками, препятствующими скольжению. Визуальноклавиатуру также выделяет встроенная подсветка.Клавиатура имеет высокий ресурс кнопок - до 10 000 000 нажатий на каждую клавишу. Также среди характеристик стоит отметить - возможность блокировки кнопки «Windows» и технологию Anti-Ghosting с одновременным нажатием до 19 клавиш.OKLICK 945G Revenge - это многофункциональная мышка с 8-ю кнопками. Боковая кнопка «Огонь» предназначена для выстрелов в играх.В мышке сделан особый упор на комфорт для геймеров. Устройство обладает анатомической формой, удобным выступом под большой палец, а также приятным Soft-Touch покрытием.Мышка имеет встроенную 7-цветную LED подсветку с режимом пульсации.В устройстве реализована возможность динамического изменения разрешения «на лету» от 600 до 3200 dpi. Мышка оснащена полутораметровым кабелем в прочной оплётке.Технические характеристики OKLICK 790G Iron ForceТип подключения: проводнойКорпус: металлAnti-Ghosting: одновременное нажатие до 19 клавишПодсветка клавиш: ДаРежимы подсветки: красный/синий/фиолетовыйЦвет: чёрныйКоличество клавиш: 104Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатийАвтоматическая конфигурация без специальных драйверовМультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)Напряжение: 5В ~ 150 мАИнтерфейс соединения: USBДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 467 x 171 x 30,5 ммВес (без учёта кабеля): 668 гТехнические характеристики OKLICK 945G RevengeТип подключения: ПроводнойКоличество кнопок: 8Оптический сенсор высокого разрешения: 600/800/1200/1600/2400/3200 dpiРесурс нажатий: до 10 000 0007-цветная подсветкаРежим подсветки: пульсирующийSoft-touch покрытиеКабель в прочной оплёткеНапряжение: 5В ~ 80 мАИнтерфейс подключения: USBДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 130 х 76 х 42 ммВес (без учёта кабеля): 104 гСовместимость с ОС Windows