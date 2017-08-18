18 августа 2017, 9:45

Новая игровая мышь Oklick 895G HELLFIRE

В линейке Oklick Gaming пополнение – игровая мышь 895G HELLFIRE.

На корпусе 895G HELLFIRE красуется оригинальный рисунок, напоминающий языки пламени. Цвет рисунка изменяется с помощью RGB-подсветки в соответствии с предпочтениями пользователя.

По старой традиции в мышке есть все самое необходимое: 5 кнопок управления, колесо прокрутки, легкий вес, анатомическая форма, сенсор с возможностью изменения разрешения от 800 до 2400 dpi, полутораметровый шнур.  Благодаря таким техническим характеристикам  Oklick 895G HELLFIRE прекрасно подойдет не только для игр различных жанров, но и в качестве многофункционального манипулятора при работе с файловой системой компьютера, интернетом и меню различных приложений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    Оптическая проводная мышь
    Интерфейс подключения: USB
    Количество кнопок 5
    Макс. Разрешение сенсора 2400 dpi
    Покрытие Soft-touch на боковых грянях
    Дизайн для правой руки
    Кабель 1,5 м
    Размер: 131 х 73 х 42 мм
    Вес: 100 г
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