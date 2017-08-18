Новая игровая мышь Oklick 895G HELLFIRE

В линейке Oklick Gaming пополнение – игровая мышь 895G HELLFIRE.
На корпусе 895G HELLFIRE красуется оригинальный рисунок, напоминающий языки пламени. Цвет рисунка изменяется с помощью RGB-подсветки в соответствии с предпочтениями пользователя.
По старой традиции в мышке есть все самое необходимое: 5 кнопок управления, колесо прокрутки, легкий вес, анатомическая форма, сенсор с возможностью изменения разрешения от 800 до 2400 dpi, полутораметровый шнур. Благодаря таким техническим характеристикам Oklick 895G HELLFIRE прекрасно подойдет не только для игр различных жанров, но и в качестве многофункционального манипулятора при работе с файловой системой компьютера, интернетом и меню различных приложений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Оптическая проводная мышь
Интерфейс подключения: USB
Количество кнопок 5
Макс. Разрешение сенсора 2400 dpi
Покрытие Soft-touch на боковых грянях
Дизайн для правой руки
Кабель 1,5 м
Размер: 131 х 73 х 42 мм
Вес: 100 г