Игровая клавиатура OKLICK 777G PSYCHO

3 января 2019, 9:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, представил новейшую клавиатуру в игровой линейке OKLICK Gaming – 777G PSYCHO.

Ключевые особенности клавиатуры – яркая многоцветная подсветка и функция Anti-Ghosting.



Полноразмерный формат клавиатуры OKLICK 777G PSYCHO предоставляет возможность использовать все 104 клавиши стандартной раскладки. Присутствует NumPad, который отлично подойдёт для быстрых действий в играх, вроде лечебного зелья или смены оружия.



Отдельно выделенные 10 мультимедийных клавиши позволят, например, в любой момент настроить громкость, сменить фоновую музыку или запустить браузер.



Дизайн устройства подчёркивает геймерский функционал клавиатуры. Встроенная яркая многоцветная подсветка обладает тремя вариациями свечения, которую можно изменять «на лету» с помощью отдельной клавиши.



Высокий ресурс работы до 10 миллионов нажатий на каждую клавишу поможет не беспокоиться о долговечности устройства. Реализована технология Anti-Ghosting, обеспечивающая до 26-ти одновременных нажатий клавиш.



В клавиатуру встроен 1,8 метровый кабель в прочной оплётке. Устройство автоматически определяется на всех гаджетах, под управлением операционной системы Windows, без установки специальных драйверов.



В комплектацию входят: сама клавиатура и руководство пользователя.



Технические характеристики OKLICK 777G PSYCHO



Тип подключения: проводной

Anti-Ghosting (до 26 одновременных нажатий)

Подсветка клавиш: Да

Многоцветная подсветка

3 режима подсветки

Изменение подсветки

Цвет корпуса: чёрный

Количество клавиш: 104

Мультимедийных клавиш: 10

Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Напряжение: 5В ~ 100 мА

Интерфейс соединения: USB

Длина кабеля: 1,8 м

Размер: 471 x 217 x 37 мм

Вес (без учёта кабеля): 830 г.

Совместимость с ОС Windows