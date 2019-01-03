3 января 2019, 9:45

Игровая клавиатура OKLICK 777G PSYCHO

OKLICK, производитель компьютерной периферии, представил новейшую клавиатуру в игровой линейке OKLICK Gaming – 777G PSYCHO.

Ключевые особенности клавиатуры – яркая многоцветная подсветка и функция Anti-Ghosting.

Полноразмерный формат клавиатуры OKLICK 777G PSYCHO предоставляет возможность использовать все 104 клавиши стандартной раскладки. Присутствует NumPad, который отлично подойдёт для быстрых действий в играх, вроде лечебного зелья или смены оружия.

Отдельно выделенные 10 мультимедийных клавиши позволят, например, в любой момент настроить громкость, сменить фоновую музыку или запустить браузер.

Дизайн устройства подчёркивает геймерский функционал клавиатуры. Встроенная яркая многоцветная подсветка обладает тремя вариациями свечения, которую можно изменять «на лету» с помощью отдельной клавиши.

Высокий ресурс работы до 10 миллионов нажатий на каждую клавишу поможет не беспокоиться о долговечности устройства. Реализована технология Anti-Ghosting, обеспечивающая до 26-ти одновременных нажатий клавиш.

В клавиатуру встроен 1,8 метровый кабель в прочной оплётке. Устройство автоматически определяется на всех гаджетах, под управлением операционной системы Windows, без установки специальных драйверов.

В комплектацию входят: сама клавиатура и руководство пользователя.

Технические характеристики OKLICK 777G PSYCHO

    Тип подключения: проводной
    Anti-Ghosting (до 26 одновременных нажатий)
    Подсветка клавиш: Да
    Многоцветная подсветка
    3 режима подсветки
    Изменение подсветки
    Цвет корпуса: чёрный
    Количество клавиш: 104
    Мультимедийных клавиш: 10
    Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Напряжение: 5В ~ 100 мА
    Интерфейс соединения: USB
    Длина кабеля: 1,8 м
    Размер: 471 x 217 x 37 мм
    Вес (без учёта кабеля): 830 г.
    Совместимость с ОС Windows


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