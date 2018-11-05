Мощная игровая клавиатура OKLICK 700G Dynasty

5 ноября 2018, 12:15

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил новую игровую клавиатуру OKLICK 700G Dynasty.

Среди особенностей клавиатуры – многоцветная подсветка и функция Anti-Ghosting.



Клавиатура OKLICK 700G Dynasty обладает полноформатной 104-клавишной QWERTY-раскладкой. Для быстрого цифрового набора присутствует блок NumPad, а для доступа к медиа-функциям есть 12 мультимедийных клавиш.



«Агрессивный» дизайн клавиатуры подчёркивает её геймерское назначение. Каждая из клавиш имеет многоцветную подсветку, с возможностью изменять её режим и яркость.



Каждая из клавиш обладает высоким ресурсом работы до 10 миллионов нажатий. Клавиши сочетают в себе плавность, тишину и чёткость нажатия. Легкость нажатия клавиш позволит не уставать пальцам даже при долгой игре или наборе текста.



Предусмотрена возможность блокировки кнопки «Windows» и технология Anti-Ghosting, обеспечивающая до 26-ти одновременных нажатий клавиш.



В клавиатуру встроен 1,6 метровый прочный кабель. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.



В комплектацию входят: сама клавиатура и руководство пользователя.



Клавиатура уже в продаже, ее розничная стоимость - 990 рублей. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.



Технические характеристики OKLICK 700G Dynasty



Тип подключения: проводной

Anti-Ghosting (до 26 одновременных нажатий)

Подсветка клавиш: Да

Многоцветная подсветка

Изменение подсветки

3 цветовых вариации подсветки

Цвет корпуса: чёрный

Количество клавиш: 104

Мультимедийных клавиш: 10

Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Напряжение: 5В ~ 100 мА

Интерфейс соединения: USB

Длина кабеля: 1,6 м

Размер: 460 x 210 x 30 мм

Вес (без учёта кабеля): 845 г.

Совместимость с ОС Windows