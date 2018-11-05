5 ноября 2018, 12:15

Мощная игровая клавиатура OKLICK 700G Dynasty

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил новую игровую клавиатуру OKLICK 700G Dynasty.

Среди особенностей клавиатуры – многоцветная подсветка и функция Anti-Ghosting.

Клавиатура OKLICK 700G Dynasty обладает полноформатной 104-клавишной QWERTY-раскладкой. Для быстрого цифрового набора присутствует блок NumPad, а для доступа к медиа-функциям есть 12 мультимедийных клавиш.

 «Агрессивный» дизайн клавиатуры подчёркивает её геймерское назначение. Каждая из клавиш имеет многоцветную подсветку, с возможностью изменять её режим и яркость.

Каждая из клавиш обладает высоким ресурсом работы до 10 миллионов нажатий. Клавиши сочетают в себе плавность, тишину и чёткость нажатия. Легкость нажатия клавиш позволит не уставать пальцам даже при долгой игре или наборе текста.

Предусмотрена возможность блокировки кнопки «Windows» и технология Anti-Ghosting, обеспечивающая до 26-ти одновременных нажатий клавиш.

В клавиатуру встроен 1,6 метровый прочный кабель. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.

В комплектацию входят: сама клавиатура и руководство пользователя.

Клавиатура уже в продаже, ее розничная стоимость - 990 рублей. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.

Технические характеристики OKLICK 700G Dynasty

    Тип подключения: проводной
    Anti-Ghosting (до 26 одновременных нажатий)
    Подсветка клавиш: Да
    Многоцветная подсветка
    Изменение подсветки
    3 цветовых вариации подсветки
    Цвет корпуса: чёрный
    Количество клавиш: 104
    Мультимедийных клавиш: 10
    Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Напряжение: 5В ~ 100 мА
    Интерфейс соединения: USB
    Длина кабеля: 1,6 м
    Размер: 460 x 210 x 30 мм
    Вес (без учёта кабеля): 845 г.
    Совместимость с ОС Windows


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