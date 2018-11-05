5 ноября 2018, 10:15

Клавиатуры OKLICK 480M и OKLICK 490M

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил новые проводные клавиатуры – OKLICK 480M и OKLICK 490ML.

Устройства выделяются стильным тонким дизайном и поддержкой мультимедийных клавиш.

Клавиатуры OKLICK 480M и OKLICK 490ML c низким профилем, аналогичным уровню ноутбуков. Благодаря трёхслойной мембранной структуре клавиатура обладает

низким уровнем шума.

Для использования доступно 113 клавиш, в том числе 9 мультимедийных, для управления музыкой, браузером и электронной почтой. В клавиатуре установлен полноразмерный блок NumPad для удобной работы с числовыми данными.

Клавиатуры обладают длительным ресурсом службы с возможностью нажатия на каждую клавишу до 10 миллионов раз.

Устройства выделяются стильным и тонким дизайном, который идеально вписывается в современный интерьер рабочего пространства. Модель OKLICK 490ML обладает встроенной многоцветной подсветкой с тремя режимами работы.

Клавиатура OKLICK 480M представлена в двух вариациях расцветок: чёрном и серо-черном. Модель OKLICK 490ML выпускается в двух цветах: черный и белый.

В клавиатуры встроен 1,5 метровый прочный кабель. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.

Размеры клавиатур составляют 442х141х31 мм. Вес составляет 425 грамм. В комплектацию входят: клавиатура и руководство пользователя.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.

Технические характеристики OKLICK 480M и OKLICK 490ML

    Тип подключения: проводной
    Подсветка клавиш: Да
    Клавиатура Slim-дизайна: Да
    Ноутбучный профиль клавиш
    Многоцветная подсветка х 3 режима (Для 490ML)
    Количество клавиш: 113 (104 стандартных, 9 мультимедийных)
    Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Мультимедийные клавиши
    Напряжение: 5В ~ 100 мА
    Интерфейс соединения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 442 x 141 x 31 мм
    Вес: 425 г
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