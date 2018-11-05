Клавиатуры OKLICK 480M и OKLICK 490M

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил новые проводные клавиатуры – OKLICK 480M и OKLICK 490ML.
Устройства выделяются стильным тонким дизайном и поддержкой мультимедийных клавиш.
Клавиатуры OKLICK 480M и OKLICK 490ML c низким профилем, аналогичным уровню ноутбуков. Благодаря трёхслойной мембранной структуре клавиатура обладает
низким уровнем шума.
Для использования доступно 113 клавиш, в том числе 9 мультимедийных, для управления музыкой, браузером и электронной почтой. В клавиатуре установлен полноразмерный блок NumPad для удобной работы с числовыми данными.
Клавиатуры обладают длительным ресурсом службы с возможностью нажатия на каждую клавишу до 10 миллионов раз.
Устройства выделяются стильным и тонким дизайном, который идеально вписывается в современный интерьер рабочего пространства. Модель OKLICK 490ML обладает встроенной многоцветной подсветкой с тремя режимами работы.
Клавиатура OKLICK 480M представлена в двух вариациях расцветок: чёрном и серо-черном. Модель OKLICK 490ML выпускается в двух цветах: черный и белый.
В клавиатуры встроен 1,5 метровый прочный кабель. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.
Размеры клавиатур составляют 442х141х31 мм. Вес составляет 425 грамм. В комплектацию входят: клавиатура и руководство пользователя.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.
Технические характеристики OKLICK 480M и OKLICK 490ML
Тип подключения: проводной
Подсветка клавиш: Да
Клавиатура Slim-дизайна: Да
Ноутбучный профиль клавиш
Многоцветная подсветка х 3 режима (Для 490ML)
Количество клавиш: 113 (104 стандартных, 9 мультимедийных)
Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Мультимедийные клавиши
Напряжение: 5В ~ 100 мА
Интерфейс соединения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 442 x 141 x 31 мм
Вес: 425 г