Клавиатуры OKLICK 480M и OKLICK 490M

5 ноября 2018, 10:15

OKLICK, производитель компьютерной периферии, выпустил новые проводные клавиатуры – OKLICK 480M и OKLICK 490ML.

Устройства выделяются стильным тонким дизайном и поддержкой мультимедийных клавиш.



Клавиатуры OKLICK 480M и OKLICK 490ML c низким профилем, аналогичным уровню ноутбуков. Благодаря трёхслойной мембранной структуре клавиатура обладает

низким уровнем шума.Для использования доступно 113 клавиш, в том числе 9 мультимедийных, для управления музыкой, браузером и электронной почтой. В клавиатуре установлен полноразмерный блок NumPad для удобной работы с числовыми данными.Клавиатуры обладают длительным ресурсом службы с возможностью нажатия на каждую клавишу до 10 миллионов раз.Устройства выделяются стильным и тонким дизайном, который идеально вписывается в современный интерьер рабочего пространства. Модель OKLICK 490ML обладает встроенной многоцветной подсветкой с тремя режимами работы.Клавиатура OKLICK 480M представлена в двух вариациях расцветок: чёрном и серо-черном. Модель OKLICK 490ML выпускается в двух цветах: черный и белый.В клавиатуры встроен 1,5 метровый прочный кабель. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.Размеры клавиатур составляют 442х141х31 мм. Вес составляет 425 грамм. В комплектацию входят: клавиатура и руководство пользователя.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.Технические характеристики OKLICK 480M и OKLICK 490MLТип подключения: проводнойПодсветка клавиш: ДаКлавиатура Slim-дизайна: ДаНоутбучный профиль клавишМногоцветная подсветка х 3 режима (Для 490ML)Количество клавиш: 113 (104 стандартных, 9 мультимедийных)Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатийАвтоматическая конфигурация без специальных драйверовМультимедийные клавишиНапряжение: 5В ~ 100 мАИнтерфейс соединения: USBДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 442 x 141 x 31 ммВес: 425 г