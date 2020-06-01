1 июня 2020, 12:15

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии для дома и офиса, представил новую модель проводной клавиатуры 505M. Это полноразмерное устройство, доступное в двух цветах на выбор.



ОКЛИК в очередной раз пополняет свои стройные модельные ряды: сегодня речь о новом, проводном устройстве со 104 низкопрофильными клавишами, функциями управления мультимедиа и приятным дизайном, который отлично впишется в интерьер любого рабочего места.

Новинка подходит для всех видов офисных и домашних задач, которые мы привыкли выполнять ежедневно – 505M снабжена всеми необходимыми клавишами, включая числовой блок NumPad и множеством удобных команд, выполняемых при помощи комбинаций Fn +: возврат на домашнюю страницу в браузере, быстрый доступ к электронному почтовому ящику, поисковой системе, калькулятору, и т.д.Клавиатура получила двухцветную раскладку, облегчающую печать и позволяющую избежать путаницы в указании различных символов и знаков препинания при необходимости частого переключении между языками – все символы русскоязычной раскладки окрашены в яркий красный цвет.Кроме того, есть быстрое управление такими функциями как воспроизведение, пауза, перемотка медиафайлов и включение/отключение/управление громкостью звука.Немного технических деталей: ресурс нажатия клавиш составляет 5 000 000 раз; достаточно длинный, 1.5-метровый кабель, что отлично подойдёт десктопным компьютерам, располагаемым на поверхности рабочего стола.OKLICK 505M совместима с ОС Windows и не требует установки специальных драйверов при подключении.В комплект поставки входят: проводная компьютерная клавиатура OKLICK 505M и руководство пользователя.Технические характеристики OKLICK 505M:Тип подключения: проводнойКоличество клавиш: 104Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатийНоутбучный профиль клавишАвтоматическая конфигурация без специальных драйверовМультимедийный функционал клавишИнтерфейс подключения: USBДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 445.5 х 138 х 24.3 ммВес (без учёта кабеля): 508 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Проводная компьютерная клавиатура 505MРуководство пользователя