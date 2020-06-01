ОКЛИК, производитель компьютерной периферии для дома и офиса, представил новую модель проводной клавиатуры 505M. Это полноразмерное устройство, доступное в двух цветах на выбор.
ОКЛИК в очередной раз пополняет свои стройные модельные ряды: сегодня речь о новом, проводном устройстве со 104 низкопрофильными клавишами, функциями управления мультимедиа и приятным дизайном, который отлично впишется в интерьер любого рабочего места.
Новинка подходит для всех видов офисных и домашних задач, которые мы привыкли выполнять ежедневно – 505M снабжена всеми необходимыми клавишами, включая числовой блок NumPad и множеством удобных команд, выполняемых при помощи комбинаций Fn +: возврат на домашнюю страницу в браузере, быстрый доступ к электронному почтовому ящику, поисковой системе, калькулятору, и т.д.
Клавиатура получила двухцветную раскладку, облегчающую печать и позволяющую избежать путаницы в указании различных символов и знаков препинания при необходимости частого переключении между языками – все символы русскоязычной раскладки окрашены в яркий красный цвет.
Кроме того, есть быстрое управление такими функциями как воспроизведение, пауза, перемотка медиафайлов и включение/отключение/управление громкостью звука.
Немного технических деталей: ресурс нажатия клавиш составляет 5 000 000 раз; достаточно длинный, 1.5-метровый кабель, что отлично подойдёт десктопным компьютерам, располагаемым на поверхности рабочего стола.
OKLICK 505M совместима с ОС Windows и не требует установки специальных драйверов при подключении.
В комплект поставки входят: проводная компьютерная клавиатура OKLICK 505M и руководство пользователя.
Технические характеристики OKLICK 505M:
Тип подключения: проводной
Количество клавиш: 104
Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
Ноутбучный профиль клавиш
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Мультимедийный функционал клавиш
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 445.5 х 138 х 24.3 мм
Вес (без учёта кабеля): 508 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Проводная компьютерная клавиатура 505M
Руководство пользователя