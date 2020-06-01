Беспроводная клавиатура 890S от ОКЛИК

1 июня 2020, 17:15

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, представил новую модель беспроводной клавиатуры – 890S. Новинка получила стильный и внешний вид в духе минимализма.ОКЛИК в очередной раз радует красивой и функциональной новинкой. Совсем недавно была представлена модель 890S – беспроводная компьютернаяклавиатура с элегантным дизайном, низким профилем клавиш ножничного типа, двухцветными символами раскладки и дополнительными функциями управления мультимедиа.Новинка выполнена в Slim-дизайне, однако это полноразмерное устройство с числовым блоком NumPad, что позволяет комфортно работать с табличными данными и большим объёмом вводимой информации. В целом, это больше офисная модель: строгая, с плавными линиями и аккуратно нанесёнными символами раскладки в белом и оранжевом цветах для удобства пользования.Данная клавиатура относится к устройствам ножничного типа: длина хода её клавиш значительно короче по сравнению с классической мембранной клавиатурой, срабатывание происходит быстрее. Кроме того, звук клавиш звонкий и чёткий.У 890S есть дополнительные, мультимедийные клавиши, расположенные в районе числового блока и клавиши BackSpace. С их помощью можно управлять воспроизведением файлов в проигрывателе, а также включать и выключать звук, увеличивать и уменьшать его громкость.Клавиатура обладает большим ресурсом нажатий – до 10 000 000 раз. Ноутбучный профиль клавиш очень удобен при быстром наборе текста.Представленная модель не требует установки драйверов и каких-либо предварительных манипуляций перед началом работы: достаточно подключить ресивер устройства в свободный USB-порт на компьютере или ноутбуке.В комплект поставки входит: беспроводная компьютерная клавиатура, две батарейки стандарта «ААА», ресивер USB и руководство пользователя.Технические характеристики 890SТип подключения: беспроводнойКоличество клавиш: 109Цвет раскладки:Англоязычная раскладка – белый цветРусскоязычная раскладка – оранжевый цветНоутбучный профиль клавишРесурс кнопок: до 10 000 000 нажатийАвтоматическая конфигурация без специальных драйверовМультимедийные клавишиРадиосвязь на частоте: 2.4 ГГцРабота от 2-х батареек стандарта «ААА»Интерфейс подключения: USB-ресиверРазмер: 436,3 х 124 х 23 ммВес (без учёта батарей): 493 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Беспроводная компьютерная клавиатура 890S2 батарейки стандарта «ААА»USB-ресиверРуководство пользователя