Беспроводная клавиатура 890S от ОКЛИК

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, представил новую модель беспроводной клавиатуры – 890S. Новинка получила стильный и внешний вид в духе минимализма.
ОКЛИК в очередной раз радует красивой и функциональной новинкой. Совсем недавно была представлена модель 890S – беспроводная компьютерная клавиатура с элегантным дизайном, низким профилем клавиш ножничного типа, двухцветными символами раскладки и дополнительными функциями управления мультимедиа.
Новинка выполнена в Slim-дизайне, однако это полноразмерное устройство с числовым блоком NumPad, что позволяет комфортно работать с табличными данными и большим объёмом вводимой информации. В целом, это больше офисная модель: строгая, с плавными линиями и аккуратно нанесёнными символами раскладки в белом и оранжевом цветах для удобства пользования.
Данная клавиатура относится к устройствам ножничного типа: длина хода её клавиш значительно короче по сравнению с классической мембранной клавиатурой, срабатывание происходит быстрее. Кроме того, звук клавиш звонкий и чёткий.
У 890S есть дополнительные, мультимедийные клавиши, расположенные в районе числового блока и клавиши BackSpace. С их помощью можно управлять воспроизведением файлов в проигрывателе, а также включать и выключать звук, увеличивать и уменьшать его громкость.
Клавиатура обладает большим ресурсом нажатий – до 10 000 000 раз. Ноутбучный профиль клавиш очень удобен при быстром наборе текста.
Представленная модель не требует установки драйверов и каких-либо предварительных манипуляций перед началом работы: достаточно подключить ресивер устройства в свободный USB-порт на компьютере или ноутбуке.
В комплект поставки входит: беспроводная компьютерная клавиатура, две батарейки стандарта «ААА», ресивер USB и руководство пользователя.
Технические характеристики 890S
Тип подключения: беспроводной
Количество клавиш: 109
Цвет раскладки:
Англоязычная раскладка – белый цвет
Русскоязычная раскладка – оранжевый цвет
Ноутбучный профиль клавиш
Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Мультимедийные клавиши
Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
Работа от 2-х батареек стандарта «ААА»
Интерфейс подключения: USB-ресивер
Размер: 436,3 х 124 х 23 мм
Вес (без учёта батарей): 493 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Беспроводная компьютерная клавиатура 890S
2 батарейки стандарта «ААА»
USB-ресивер
Руководство пользователя
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