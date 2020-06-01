1 июня 2020, 17:15

Беспроводная клавиатура 890S от ОКЛИК

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, представил новую модель беспроводной клавиатуры – 890S. Новинка получила стильный и внешний вид в духе минимализма.

ОКЛИК в очередной раз радует красивой и функциональной новинкой. Совсем недавно была представлена модель 890S – беспроводная компьютерная клавиатура с элегантным дизайном, низким профилем клавиш ножничного типа, двухцветными символами раскладки и дополнительными функциями управления мультимедиа.

Новинка выполнена в Slim-дизайне, однако это полноразмерное устройство с числовым блоком NumPad, что позволяет комфортно работать с табличными данными и большим объёмом вводимой информации. В целом, это больше офисная модель: строгая, с плавными линиями и аккуратно нанесёнными символами раскладки в белом и оранжевом цветах для удобства пользования.

Данная клавиатура относится к устройствам ножничного типа: длина хода её клавиш значительно короче по сравнению с классической мембранной клавиатурой, срабатывание происходит быстрее. Кроме того, звук клавиш звонкий и чёткий.

У 890S есть дополнительные, мультимедийные клавиши, расположенные в районе числового блока и клавиши BackSpace. С их помощью можно управлять воспроизведением файлов в проигрывателе, а также включать и выключать звук, увеличивать и уменьшать его громкость.

Клавиатура обладает большим ресурсом нажатий – до 10 000 000 раз. Ноутбучный профиль клавиш очень удобен при быстром наборе текста.

Представленная модель не требует установки драйверов и каких-либо предварительных манипуляций перед началом работы: достаточно подключить ресивер устройства в свободный USB-порт на компьютере или ноутбуке.

В комплект поставки входит: беспроводная компьютерная клавиатура, две батарейки стандарта «ААА», ресивер USB и руководство пользователя.

Технические характеристики 890S

    Тип подключения: беспроводной
    Количество клавиш: 109
    Цвет раскладки:
    Англоязычная раскладка – белый цвет
    Русскоязычная раскладка – оранжевый цвет
    Ноутбучный профиль клавиш
    Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Мультимедийные клавиши
    Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
    Работа от 2-х батареек стандарта «ААА»
    Интерфейс подключения: USB-ресивер
    Размер: 436,3 х 124 х 23 мм
    Вес (без учёта батарей): 493 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Беспроводная компьютерная клавиатура 890S
    2 батарейки стандарта «ААА»
    USB-ресивер
    Руководство пользователя
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