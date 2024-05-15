Новые клавиатура с тачпадом Оклик K614W и клавиатура-калькулятор K604W

15 мая 2024, 10:45

Бренд Оклик расширил ассортимент беспроводной компьютерной периферии и представляет новинки: клавиатуру с тачпадом K614W и цифровой блок с функциями калькулятора.

В обеих моделях используется ножничный механизм. Благодаря ему клавиши нажимаются отчетливо и бесшумно, а также отличаются долгим сроком службы.

Клавиатура изготовлена в форм-факторе 75%, без цифрового блока. У модели 85 клавиш, включая 14 мультимедийных и функциональных. Это привычные комбинации Fn+ F1-F12, с помощью которых можно делать скриншоты, регулировать яркость экрана, громкость звука и другие параметры. Клавиши управления стрелками совмещены с блоком Home, PgUp, PgDn и END и активируются кнопкой Fn. Новинка рассчитана на 5 млн кликов и пригодится тем, кто много печатает. Прорезиненные ножки не дают устройству скользить по поверхности во время интенсивного набора текста.



Одна из особенностей Оклик K614W – встроенный тачпад с двумя кнопками, которые выполняют функции правой и левой кнопок мыши. Таким образом модель подойдет для Smart TV или обычного телевизора, к которому подключен ноутбук. Например, можно управлять компьютером или ТВ, сидя в кресле или на диване.



Клавиатура поддерживает два режима беспроводного подключения: по радиоканалу 2,4 ГГц и по Bluetooth версии 5.0. В комплекте идет USB-ресивер с радиусом действия до 10 м. Встроенный Bluetooth поможет установить сопряжение Оклик K614W сразу с двумя совместимыми устройствами, например, планшетом и телевизором со Smart TV. Для переключения межу режимами достаточно нажать соответствующую кнопку над тачпадом.



Клавиатура питается от двух мизинчиковых батареек AAA, которые входят в комплект. Новинка совместима с ОС Windows, Mac и Linux



Цифровой блок с 29 клавишами работает в двух режимах – клавиатуры и калькулятора. Для переключения между ними нужно нажать клавишу PC/CAL. Как клавиатура, модель пригодится для ввода цифр, знаков, а также команд Enter, Esc и других.

В качестве калькулятора устройство поможет выполнять основные математические операции, а также вычислять проценты. Результаты расчетов отображаются на встроенном экране, он показывает до 10 знаков. Результат вычислений легко отправить на экран ПК нажатием на клавишу SEND.Модель подключается к ПК по радиоканалу 2,4 ГГц через USB-ресивер с радиусом работы до 10 м. Для подключения к ПК не требуется дополнительное ПО. Так же, калькулятор можно использовать как самостоятельное устройство, отдельно от ПК.

В Оклик K604W встроена солнечная батарея для работы в режиме калькулятора. Кроме того, в комплекте идут две мизинчиковые батарейки типа AAA. А прорезиненные ножки предотвратят скольжение цифрового блока по поверхности.