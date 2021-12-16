Игровая клавиатура ОКЛИК 940G VORTEX

16 декабря 2021, 10:15

ОКЛИК 940G VORTEX от производителя ОКЛИК может стать верным союзником как в зубодробительном шутере, так и в сложной неторопливой стратегии. Игровая клавиатура – это устройство, выбор которого напрямую влияет на успешность геймера. Она отличается расширенным функционалом и повышенной надежностью, обеспечивая пользователя всем необходимым для героического покорения киберпространства.

940G VORTEX от производителя ОКЛИК может стать верным союзником как в зубодробительном шутере, так и в сложной неторопливой стратегии.



Это механическая проводная клавиатура, начиненная всем самым необходимым для комфортной и продуктивной игры. В первую очередь, Anti-Ghosting система – крайне полезная технология, обеспечивающая возможность одновременного использования любого числа клавиш. Опытный геймер знает, что именно этого как правило не достает классическим вариантам. Частота опроса порта у 940G VORTEX – 1000 Гц. Такой показатель говорит об оптимальном времени отклика в 1мс. Далее идут мультимедийные комбинации FN+F1-11. С их помощью настройку звука и изображения можно осуществлять, не уделяя этому излишнее внимание. Все это дополняет еще одна особенность – блокировка клавиши «Пуск» при переходе в игровой режим. Каждый, кто сталкивался с катастрофой, вызываемой случайным нажатием этой «кнопки смерти» в разгар очередного сражения, функцию по достоинству оценит. И безусловно, 940G VORTEX включает полноценный цифровой блок.



Стоит также уделить внимание конструкции. Подключение осуществляется с использованием USB-кабеля длиной в 1,8 метра. Корпус устройства выполнен из металла и пластика. Размеры клавиатуры составляют 144х135х38 мм, а вес – 1,1 кг.



Помимо набора особых возможностей, игровое оборудование всегда выделялось ярким дизайном. Лаконичный черный корпус дополняют 20 режимов подсветки с 6 цветами на выбор пользователя и 4-х ступенчатой акселерацией.