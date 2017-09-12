Механическая клавиатура Oklick 940G VORTEX

12 сентября 2017, 16:45

Год назад торговая марка Oklick начала производство механических компьютерных клавиатур.

Учитывая интерес потребителя к данному виду продукта, Oklick вновь готова представить вашему вниманию новинку – полноразмерную механическую клавиатуру Oklick 940G VORTEX.



В ней каждый найдет для себя что-то интересное. Ведь Oklick 940G VORTEX обладает полным спектром характеристик, позволяющих использовать ее как в качестве инструмента в компьютерных играх, так и в качестве полноценной рабочей клавиатуры.



Oklick 940G VORTEX может подвергаться тонкой настройке, чтобы быть максимально удобной для своего обладателя.



В первую очередь стоит обратить внимание на подсветку клавиатуры, которая имеет множество комбинаций благодаря наличию 6 цветов, 20 режимов, 4 ступеней акселерации режимов и возможности изменения направления движения световых эффектов. Яркость клавиатуры также возможно настроить исходя из потребностей пользователя, либо вовсе отключить.



Мультимедийные клавиши (FN+F1-F12) позволяют легко изменять уровень громкости или переключать любимые песни, не выходя из игры или рабочего процесса.



940G VORTEX оснащена механически размыкаемыми контактами и чувствительными к нажатию клавишами, что позволяет устройству отвечать на команду раньше, чем клавиша дойдет до ограничителя хода, тем самым обеспечивая удобную и быструю подачу команд и набор текста. Ресурс клавиш составляет 10 000 000 нажатий.



Корпус клавиатуры имеет классическую форму. На нижней стороне устройства имеются 4 прорезиненные ножки, препятствующие скольжению, две из которых являются откидными и служат для регулировки уровня наклона клавиатуры.



К преимуществам 940G VORTEX можно отнести также технологию Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий.