Oklick 710G Black Death и 717G Black Death – проводные клавиатуры с подсветкой

Новинки от торговой марки Oklick порадуют поклонников компьютерных игр своим динамичным внешним видом и функциональностью.
710G Black Death и 717G Black Death – мембранные компьютерные клавиатуры, но выполнены в стиле механики. Клавиши данных клавиатур "парят" над поверхностью и подсвечиваются разноцветной подсветкой, что позволяет использовать устройство даже в темноте. Модель 717G Black Death имеет отличительную особенность от Oklick 710G – в клавиатуре 717G Black Death встроена не только подсветка мембранной клавиатуры, но и подсвечивание изнутри всех прозрачных символов, нанесенных на клавиши.
Представленные устройства обладают высоким ходом клавиш, но в сравнении с механическими клавиатурами, совершенно беззвучны во время нажатия.
Корпус моделей выполнен из матового пластика черного цвета, оборотная сторона из пластика ярко-оранжевого цвета. По бокам каждая клавиатура соединена металлическими пластинами, что придает ей надежности и солидности.
Клавиатуры включают функции Numpad, а также мультимедийные клавиши FN+F1 – F12.
710G Black Death и 717G Black Death оснащены интерфейсом USB, который устанавливается автоматически при подключении ПК к USB-порту.
Подсветка обеих клавиатур имеет два режима: постоянная и пульсирующая, а также 3 уровня яркости. При желании подсветку можно отключить.
Эргономичный дизайн удобен для рук, поскольку позволяет им естественно расположиться на клавиатуре.
В целом, новинки 710G Black Death и 717G Black Death– это бюджетные, неприхотливые, надежные и легкие в использовании игровые клавиатуры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип подключения: проводной
Количество клавиш: 104
Ресурс клавиш: до 10 000 000 нажатий
Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
RGB подсветка
Настройка яркости подсветки
2 режима подсветки: пульсация/постоянное свечение
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 465 x 270 x 33 мм
Вес (без учета кабеля): 790 г
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