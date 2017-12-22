22 декабря 2017, 10:45

Oklick 710G Black Death и 717G Black Death – проводные клавиатуры с подсветкой

Новинки от торговой марки Oklick порадуют поклонников компьютерных игр своим динамичным внешним видом и функциональностью.

710G Black Death и 717G Black Death – мембранные компьютерные клавиатуры, но выполнены в стиле механики. Клавиши данных клавиатур "парят" над поверхностью и подсвечиваются разноцветной подсветкой, что позволяет использовать устройство даже в темноте. Модель 717G Black Death имеет отличительную особенность от  Oklick 710G – в клавиатуре 717G Black Death встроена не только подсветка мембранной клавиатуры, но и подсвечивание изнутри всех прозрачных символов, нанесенных на клавиши.

Представленные устройства обладают высоким ходом клавиш, но в сравнении с механическими клавиатурами, совершенно беззвучны во время нажатия.

Корпус моделей выполнен из матового пластика черного цвета, оборотная сторона из пластика ярко-оранжевого цвета. По бокам каждая клавиатура соединена металлическими пластинами, что придает ей надежности и солидности.

Клавиатуры включают функции Numpad, а также мультимедийные клавиши FN+F1 – F12.

710G Black Death и 717G Black Death  оснащены интерфейсом USB, который устанавливается автоматически при подключении ПК к USB-порту.

Подсветка обеих клавиатур имеет два режима: постоянная и пульсирующая, а также 3 уровня яркости. При желании подсветку можно отключить.

Эргономичный дизайн удобен для рук, поскольку позволяет им естественно расположиться на клавиатуре.

В целом, новинки 710G Black Death и 717G Black Death– это бюджетные, неприхотливые, надежные и легкие в использовании игровые клавиатуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    Тип подключения: проводной
    Количество клавиш: 104
    Ресурс клавиш: до 10 000 000 нажатий
    Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
    RGB подсветка
    Настройка яркости подсветки
    2 режима подсветки: пульсация/постоянное свечение
    Интерфейс подключения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 465 x 270 x 33 мм
    Вес (без учета кабеля): 790 г
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