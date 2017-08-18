Oklick 780G SLAYER - новая полноразмерная игровая клавиатура с подсветкой

18 августа 2017, 10:45

Oklick продолжает расширять ассортимент своих компьютерных клавиатур, и очередным пополнением стала модель 780G SLAYER, специально разработанная для поклонников видеоигр.

Новинка выполнена в стильном классическом дизайне. Яркость внешнему виду 780G SLAYER придает светодиодная подсветка. Для повышения комфорта и придания индивидуальности мы сделали возможным выбор двух режимов подсветки – постоянная и пульсирующая, а также трех вариантов сочетания цветов. Благодаря этому клавиатура подойдет для игр и работы даже в темное время суток.Функция Anti-Ghosting позволяет одновременно нажимать до 19 клавиш. Это позволяет избежать такой проблемы, как «Ghosting» или «Фиктивные нажатия». Речь идет о ситуациях, когда клавиатура отсылает сигнал нажатия клавиши, которую на самом деле не нажимали.Клавиатура 780G SLAYER оборудована 104 клавишами с высоким ходом, включая мультимедийные (Fn + F1-F12) с ресурсом 10 000 000 нажатий.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Тип подключения: проводнойРесурс клавиш до 10 000 000 нажатийПодсветка клавиатурыИнтерфейс подключения: USBДлина кабеля: 1,5 мРазмер 433 x 132 x 33 ммОсобенности:Anti-Ghosting: одновременное нажатие до 19 клавиш. Ресурс клавиш: до 10 000 000 нажатий.Сдвоенные светодиоды подсветки. 2 режима подсветки: постоянная/пульсирующая. 3 варианта сочетания цветов подсветки.Вес 655 г