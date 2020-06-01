1 июня 2020, 9:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, начал продажи новой проводной клавиатуры с подсветкой – OKLICK 440ML.

Представленная модель получила стильный внешний вид, удобные клавиши ноутбучного профиля, а также регулируемую, многоцветную подсветку, которую можно отключать или включать по желанию.



Сегодня речь про OKLICK 440ML– элегантную клавиатуру с аскетичным дизайном и приятной, футуристичной подсветкой в трёх основных зонах клавишной матрицы. Помимо внешнего облика новинку отличает низкий «ноутбучный» профиль клавиш и наличие функции управления мультимедиа.

Новая клавиатура OKLICK 440ML– полноразмерная модель с цифровым блоком в правой части устройства. Подсветка условно делит клавиатуру на несколько зон. Новинка обладает не только мембранной подсветкой, когда цветовые переливы видны только по контуру клавиш, но и все символы раскладки также подсвечены, что позволит печатать при тусклом освещении. Яркость подсветки можно прибавить или убавить по желанию пользователя; кроме того, есть функция её отключения.Ресурс нажатий представленной клавиатуры, заявленный производителем, составляет до 5 000 000 нажатий. Модель имеет функцию управления мультимедиа при помощи комбинаций с клавишей Fn+ можно, например, управлять медиаплеером, а также быстро перемещаться на домашнюю страницу в браузере или в почтовый клиент, установленный на компьютере.Клавиатура OKLICK 440ML совместима с ОС Windows и не требует установки специальных драйверов при подключении.В комплект поставки входят: проводная компьютерная клавиатура OKLICK 440ML и руководство пользователя.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 440 ML:Тип подключения: проводнойКоличество клавиш: 104Ноутбучный профиль клавишРесурс кнопок: до 5 000 000 нажатийАвтоматическая конфигурация без специальных драйверовМультимедийный функционал клавиш (FN + F1-F12)Многоцветная подсветкаИнтерфейс подключения: USBДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 445,5 х 138 х 24,3 ммВес (без учёта кабеля): 508 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Проводная компьютерная клавиатура 440MLРуководство пользователя