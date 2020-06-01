OKLICK, производитель компьютерной периферии, начал продажи новой проводной клавиатуры с подсветкой – OKLICK 440ML.
Представленная модель получила стильный внешний вид, удобные клавиши ноутбучного профиля, а также регулируемую, многоцветную подсветку, которую можно отключать или включать по желанию.
Сегодня речь про OKLICK 440ML– элегантную клавиатуру с аскетичным дизайном и приятной, футуристичной подсветкой в трёх основных зонах клавишной матрицы. Помимо внешнего облика новинку отличает низкий «ноутбучный» профиль клавиш и наличие функции управления мультимедиа.
Новая клавиатура OKLICK 440ML– полноразмерная модель с цифровым блоком в правой части устройства. Подсветка условно делит клавиатуру на несколько зон. Новинка обладает не только мембранной подсветкой, когда цветовые переливы видны только по контуру клавиш, но и все символы раскладки также подсвечены, что позволит печатать при тусклом освещении. Яркость подсветки можно прибавить или убавить по желанию пользователя; кроме того, есть функция её отключения.
Ресурс нажатий представленной клавиатуры, заявленный производителем, составляет до 5 000 000 нажатий. Модель имеет функцию управления мультимедиа при помощи комбинаций с клавишей Fn+ можно, например, управлять медиаплеером, а также быстро перемещаться на домашнюю страницу в браузере или в почтовый клиент, установленный на компьютере.
Клавиатура OKLICK 440ML совместима с ОС Windows и не требует установки специальных драйверов при подключении.
В комплект поставки входят: проводная компьютерная клавиатура OKLICK 440ML и руководство пользователя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 440 ML:
Тип подключения: проводной
Количество клавиш: 104
Ноутбучный профиль клавиш
Ресурс кнопок: до 5 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Мультимедийный функционал клавиш (FN + F1-F12)
Многоцветная подсветка
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 445,5 х 138 х 24,3 мм
Вес (без учёта кабеля): 508 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Проводная компьютерная клавиатура 440ML
Руководство пользователя