Новые механические компьютерные клавиатуры OKLICK 970G Dark Knight и 980G Hammer

9 августа 2018, 10:15

OKLICK, производитель компьютерной периферии, представляет новинки среди механических компьютерных клавиатур – 970G Dark Knight и 980G Hammer.

Клавиатуры отличаются удобным и чётким ходом клавиш, а также долговечностью «механики».

OKLICK 970G Dark Knight и OKLICK 980G Hammer - полноформатные 104-клавишные механические компьютерные клавиатуры, ориентированные на геймеров. Для быстрого цифрового набора присутствует блок NumPad, а для доступа к медиа-функциям есть 12 мультимедийных клавиш.Металлический корпус устройств обладает ярко выраженным игровым дизайном в тёмных тонах. Модель 970G Dark Knight делает ставку на компактность и минимализм, а у 980G Hammer есть встроенная подставка для рук.В устройства встроена шестицветная подсветка с пятью уровнями яркости и десятью режимами работы. Возможно изменение скорости режима подсветки.Клавиатуры используют механические тактильные переключатели Outemu Blue Switch. Клик переключателей напоминает печатную машинку, но значительно менее громкий. Четкость ощущения точки срабатывания переключателя позволит зафиксировать нажатие клавиши. Легкость нажатия клавиш позволит не уставать пальцам даже при долгой игре или наборе текста. Механические переключатели имеют высокий ресурс - до 50 000 000 нажатий.Предусмотрена возможность блокировки кнопки «Windows» и технология Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий.В клавиатуру встроен 1,5 метровый прочный кабель в плетеной оплетке. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.В комплектацию входят: сама клавиатура, руководство пользователя и сниматель колпачков.Технические характеристики OKLICK 970G Dark Knight и OKLICK 980G HammerТип подключения: проводнойМеталлический корпусAnti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатийПодсветка клавиш: Да6 цветов подсветкиАкселерация режимов подсветкиЦвет корпуса: чёрныйКоличество клавиш: 104Ресурс кнопок: до 50 000 000 нажатийАвтоматическая конфигурация без специальных драйверовМультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)Напряжение: 5В ~ 250 мА (970G), 5В ~ 280 мА (980G)Интерфейс соединения: USBКабель в прочной плетеной оплеткеДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 450 x 160 x 40 мм (970G), 460 x 220 x 40 мм (980G)Вес (без учёта кабеля): 780 г (970G), 1250 г (980G)Совместимость с ОС Windows