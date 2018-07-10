OKLICK выпускает клавиатуру 960G DARK KNIGHT

10 июля 2018, 11:15

OKLICK выпускает новую стильную «механику» – клавиатуру 960G DARK KNIGHT. Новинка ориентирована на аудиторию активных игроков, которые предпочитают точность и долговечность «механики».

Корпус клавиатуры 960G DARK KNIGHT имеет строгий, но геймерский дизайн, выполненный в чёрных тонах. Цветовое разнообразие вносит встроенная 6-цветная подсветка клавиш с пятью уровнями яркости. Вес в 625 граммов и четыре противоскользящие ножки надёжно фиксируют клавиатуру на столе.Функция подсветки работает в двух режимах: постоянной и пульсирующей. При желании подсветку можно отключить.Клавиатура имеет усечённый формат без блока Num Pad, что позволяет занимать устройству минимум пространства на рабочем пространстве. Вместе с тем присутствует 12 дополнительных мультимедийных клавиш.Используемые в клавиатуре высококачественные материалы обеспечивают ей огромный ресурс использования - до 50 000 000 миллионов нажатий на каждую из клавиш. Клавиатура допускает высокие нагрузки при нажатиях и использовании, поэтому её можно использовать в играх и приложениях с повышенным требованием к частоте и силе нажатия.Предусмотрена возможность блокировки кнопки «Windows» и технология Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий.В клавиатуру встроен 1,5 метровый прочный кабель в плетеной оплетке. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.В комплектацию входят: сама клавиатура, руководство пользователя и сниматель колпачков.Технические характеристики 960G DARK KNIGHTТип подключения: проводнойМеталлический корпусAnti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатийПодсветка клавиш: Да6 цветов подсветкиАкселерация режимов подсветкиЦвет корпуса: чёрныйКоличество клавиш: 87Ресурс кнопок: до 50 000 000 нажатийАвтоматическая конфигурация без специальных драйверовМультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)Напряжение: 5В ~ 250 мАИнтерфейс соединения: USBКабель в прочной плетеной оплеткеДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 360 x 160 x 35 ммВес (без учёта кабеля): 625 гСовместимость с ОС Windows