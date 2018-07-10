OKLICK выпускает клавиатуру 960G DARK KNIGHT

Корпус клавиатуры 960G DARK KNIGHT имеет строгий, но геймерский дизайн, выполненный в чёрных тонах. Цветовое разнообразие вносит встроенная 6-цветная подсветка клавиш с пятью уровнями яркости. Вес в 625 граммов и четыре противоскользящие ножки надёжно фиксируют клавиатуру на столе.
Функция подсветки работает в двух режимах: постоянной и пульсирующей. При желании подсветку можно отключить.
Клавиатура имеет усечённый формат без блока Num Pad, что позволяет занимать устройству минимум пространства на рабочем пространстве. Вместе с тем присутствует 12 дополнительных мультимедийных клавиш.
Используемые в клавиатуре высококачественные материалы обеспечивают ей огромный ресурс использования - до 50 000 000 миллионов нажатий на каждую из клавиш. Клавиатура допускает высокие нагрузки при нажатиях и использовании, поэтому её можно использовать в играх и приложениях с повышенным требованием к частоте и силе нажатия.
Предусмотрена возможность блокировки кнопки «Windows» и технология Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий.
В клавиатуру встроен 1,5 метровый прочный кабель в плетеной оплетке. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.
В комплектацию входят: сама клавиатура, руководство пользователя и сниматель колпачков.
Технические характеристики 960G DARK KNIGHT
Тип подключения: проводной
Металлический корпус
Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий
Подсветка клавиш: Да
6 цветов подсветки
Акселерация режимов подсветки
Цвет корпуса: чёрный
Количество клавиш: 87
Ресурс кнопок: до 50 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)
Напряжение: 5В ~ 250 мА
Интерфейс соединения: USB
Кабель в прочной плетеной оплетке
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 360 x 160 x 35 мм
Вес (без учёта кабеля): 625 г
Совместимость с ОС Windows