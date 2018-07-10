10 июля 2018, 11:15

OKLICK выпускает клавиатуру 960G DARK KNIGHT

OKLICK выпускает новую стильную «механику» – клавиатуру 960G DARK KNIGHT. Новинка ориентирована на аудиторию активных игроков, которые предпочитают точность и долговечность «механики».


Корпус клавиатуры 960G DARK KNIGHT имеет строгий, но геймерский дизайн, выполненный в чёрных тонах. Цветовое разнообразие вносит встроенная 6-цветная подсветка клавиш с пятью уровнями яркости. Вес в 625 граммов и четыре противоскользящие ножки надёжно фиксируют клавиатуру на столе.

Функция подсветки работает в двух режимах: постоянной и пульсирующей. При желании подсветку можно отключить.

Клавиатура имеет усечённый формат без блока Num Pad, что позволяет занимать устройству минимум пространства на рабочем пространстве. Вместе с тем присутствует 12 дополнительных мультимедийных клавиш.

Используемые в клавиатуре высококачественные материалы обеспечивают ей огромный ресурс использования - до 50 000 000 миллионов нажатий на каждую из клавиш. Клавиатура допускает высокие нагрузки при нажатиях и использовании, поэтому её можно использовать в играх и приложениях с повышенным требованием к частоте и силе нажатия.

Предусмотрена возможность блокировки кнопки «Windows» и технология Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий.

В клавиатуру встроен 1,5 метровый прочный кабель в плетеной оплетке. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.

В комплектацию входят: сама клавиатура, руководство пользователя и сниматель колпачков.

Технические характеристики 960G DARK KNIGHT

    Тип подключения: проводной
    Металлический корпус
    Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий
    Подсветка клавиш: Да
    6 цветов подсветки
    Акселерация режимов подсветки
    Цвет корпуса: чёрный
    Количество клавиш: 87
    Ресурс кнопок: до 50 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)
    Напряжение: 5В ~ 250 мА
    Интерфейс соединения: USB
    Кабель в прочной плетеной оплетке
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 360 x 160 x 35 мм
    Вес (без учёта кабеля): 625 г
    Совместимость с ОС Windows
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