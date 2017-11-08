Долговечная механика со специальным ПО от Oklick - IRON EDGE 950G

8 ноября 2017, 10:15

Ключевыми отличиями новинки от предшественников являются возможность ее программирования и RGB-подсветка.



Произвести уникальные настройки Oklick 950G IRON EDGE возможно после установки специального ПО, которое можно скачать на сайте www.oklick.ru.

Установка ПО предоставляет полный контроль над клавиатурой от регулировки эффектов подсветки до установки параметров любимых игр при помощи макросов. При этом возможно настроить сразу несколько профилей. Индивидуальные настройки значительно повышают качество игры и позволяют получить преимущество над противником в виртуальных битвах.



Обновлению подверглась и подсветка клавиатуры. Она выполнена с использованием технологии RGB, благодаря которой Oklick 950G имеет практически бесконечное количество цветов. Любой из них можно настроить на каждую кнопку индивидуально.



Кроме того, клавиатура имеет 18 предустановленных режимов подсветки, 5 ступеней акселерации и 6 уровней яркости, которые возможно использовать даже без установки специального программного обеспечения.



Корпус клавиатуры, основой которого является металлическая пластина, имеет классическую форму и оснащен четырьмя прорезиненными ножками, препятствующими скольжению. Вес клавиатуры составляет 1300 г, что также способствует ее устойчивому положению на рабочей поверхности, как в момент спокойной работы, так и во время ожесточенных компьютерных баталий.



Клавиши клавиатуры работают на базе переключателей Outemu Blue Switch и имеют ресурс 10 000 000 нажатий.



К уже привычным, неотъемлемым характеристикам механических клавиатур Oklick можно отнести мультимедийные клавиши (FN+F1-F12), возможность блокировки кнопки «Windows», технологию Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий, а также прочный кабель с ферритовым фильтром. Все это имеет в своем багаже и 950G IRON EDGE.

























