Новая клавиатура OKLICK 400MR

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал для рынка новую проводную клавиатуру OKLICK 400MR.
Устройство выделяет необычный дизайн с округлыми клавишами.
Клавиатура OKLICK 400MR - это клавиатура с трёхслойной мембраной. Отсутствие механических движущихся частей позволяет устранить посторонние шумы даже при быстрой печати.
Для пользователя устройства доступно 104 стандартные клавиши, в том числе блок Num Pad для быстрой работы с числовыми данными. Ресурс каждой клавиши может достигать 10 миллионов нажатий.
Клавиатуру выделяет необычный стильный дизайн. Форма корпуса ассиметричная - с большим закруглением углов снизу. Каждая клавиша на клавиатуре имеет округлую форму.
Клавиатура представлена в трёх цветах: классический чёрный, белая мята или нежно-розовый.
В клавиатуру встроен 1,5 метровый прочный кабель. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.
В комплектацию входят: клавиатура и руководство пользователя.
Технические характеристики
Тип подключения: проводной
Подсветка клавиш: Да
Клавиатура Slim-дизайна: Да
Цвет: чёрный, белый/мята, белый/розовый
Количество клавиш: 104
Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)
Напряжение: 5В ~ 100 мА
Интерфейс соединения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 440 x 136 x 25 мм
Вес (без учёта кабеля): 439 г