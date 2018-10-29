Новая клавиатура OKLICK 400MR

29 октября 2018, 11:45

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал для рынка новую проводную клавиатуру OKLICK 400MR.

Устройство выделяет необычный дизайн с округлыми клавишами.



Клавиатура OKLICK 400MR - это клавиатура с трёхслойной мембраной. Отсутствие механических движущихся частей позволяет устранить посторонние шумы даже при быстрой печати.



Для пользователя устройства доступно 104 стандартные клавиши, в том числе блок Num Pad для быстрой работы с числовыми данными. Ресурс каждой клавиши может достигать 10 миллионов нажатий.



Клавиатуру выделяет необычный стильный дизайн. Форма корпуса ассиметричная - с большим закруглением углов снизу. Каждая клавиша на клавиатуре имеет округлую форму.



Клавиатура представлена в трёх цветах: классический чёрный, белая мята или нежно-розовый.



В клавиатуру встроен 1,5 метровый прочный кабель. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.



В комплектацию входят: клавиатура и руководство пользователя.



Технические характеристики



Тип подключения: проводной

Подсветка клавиш: Да

Клавиатура Slim-дизайна: Да

Цвет: чёрный, белый/мята, белый/розовый

Количество клавиш: 104

Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)

Напряжение: 5В ~ 100 мА

Интерфейс соединения: USB

Длина кабеля: 1,5 м

Размер: 440 x 136 x 25 мм

Вес (без учёта кабеля): 439 г