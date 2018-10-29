29 октября 2018, 11:45

Новая клавиатура OKLICK 400MR

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал для рынка новую проводную клавиатуру OKLICK 400MR.

Устройство выделяет необычный дизайн с округлыми клавишами.

Клавиатура OKLICK 400MR - это клавиатура с трёхслойной мембраной. Отсутствие механических движущихся частей позволяет устранить посторонние шумы даже при быстрой печати.

Для пользователя устройства доступно 104 стандартные клавиши, в том числе блок Num Pad для быстрой работы с числовыми данными. Ресурс каждой клавиши может достигать 10 миллионов нажатий.

Клавиатуру выделяет необычный стильный дизайн. Форма корпуса ассиметричная - с большим закруглением углов снизу. Каждая клавиша на клавиатуре имеет округлую форму.

Клавиатура представлена в трёх цветах: классический чёрный, белая мята или нежно-розовый.

В клавиатуру встроен 1,5 метровый прочный кабель. Автоматическое конфигурирование на совместимых операционных системах Windows не требует установки отдельного программного обеспечения.

В комплектацию входят: клавиатура и руководство пользователя.

Технические характеристики

    Тип подключения: проводной
    Подсветка клавиш: Да
    Клавиатура Slim-дизайна: Да
    Цвет: чёрный, белый/мята, белый/розовый
    Количество клавиш: 104
    Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)
    Напряжение: 5В ~ 100 мА
    Интерфейс соединения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 440 x 136 x 25 мм
    Вес (без учёта кабеля): 439 г


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