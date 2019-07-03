3 июля 2019, 13:15

OKLICK, производитель компьютерной периферии, начал продажи новой проводной клавиатуры – OKLICK 420MRL.

Представленная модель получила минималистичный внешний вид, удобные клавиши низкого профиля, а также многоцветную подсветку, которую можно отключать по желанию.



Новинка от OKLICK, о которой идёт речь сегодня — надёжное и стильное решение для офисной работы. Как и большинство продуктов «трудовой» линейки, 420MRL наделили удобным для ввода текста «ноутбучным» профилем клавиш, достаточно строгим дизайном и многоцветной — если захотелось добавить яркости рабочим будням — подсветкой.



Выглядит клавиатура OKLICK 420MRL достаточно просто, однако скучной её не назвать: плавные, практически круглые клавиши равномерно расположены на всей поверхности устройства и подсвечены зелёным, красным и фиолетовым цветами. Эта клавиатура представляет собой полноразмерную модель с цифровым блоком в правой части устройства. Подсветка — условно — делит клавиатуру на три части. Как русский, так и английский буквенный реестры нанесены белым цветом. Новая модель клавиатуры также представлена в чёрном и белом цветах.



Ресурс нажатий представленной клавиатуры, заявленный производителем, составляет 10 000 000 нажатий, это отличный показатель. Модель снабдили функциями управления мультимедиа: используя комбинации с клавишей Fn, пользователь может управлять медиаплеером, а также осуществлять быстрый вход в электронную почту и калькулятор.



OKLICK 420MRL совместима с ОС Windows и не требует установки специальных драйверов при подключении.



В комплект поставки входят: проводная компьютерная клавиатура OKLICK 420MRL и руководство пользователя.