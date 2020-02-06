6 февраля 2020, 9:15

Механическая компьютерная клавиатура OKLICK 969G SHOTGUN

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, выпустил новую модель клавиатуры, которая дополнила игровую линейку бренда — 969G SHOTGUN.

Встречаем передовое устройство с механическими переключателями, яркой настраиваемой подсветкой и другими «плюшками», которые вы точно оцените по достоинству.

По-настоящему хорошая новость пришла для всех поклонников киберспорта и бренда ОКЛИК. В продажу только что поступила механическая компьютерная клавиатура 969G SHOTGUN.

Девайс получил характерный игровой облик, надёжный металлический корпус, поддержку технологиии Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий и, конечно, подсветку с возможностью тонкой настройки.

Конструкция новинки – так называемый «скелетон», когда клавиши выступают над безрамочным корпусом. Всего в арсенале 969G SHOTGUN присутствуют 87 клавиш с механической структурой и практически «вечным» ресурсом в 50 000 000 нажатий.

Цифровой блок NumPad у представленной модели отсутствует, что положительно сказывается на эргономике, делая 969G максимально компактной. Для быстрого доступа к управлению мультимедийными функциями устройство снабдили клавишами, работающими от комбинаций Fn + F1-F12. Чтобы не «вылететь» из игровой сессии вследствие непреднамеренного нажатия, для клавиатуры предусмотрена блокировка кнопки «Пуск».

Отдельной похвалы у OKLICK 969G SHOTGUN заслуживает подсветка клавиш. Внимание: пользователям на выбор доступны целых 10 её режимов в 6 цветах и с 5 уровнями яркости. Кастомизируйте свою домашнюю игровую студию так, как нравится именно вам!

Интерфейс подключения OKLICK 969G SHOTGUN – USB. Полутораметровый кабель скрывается под прочной оплёткой, которая надёжно защищает его от обрыва.

В комплект поставки входит механическая компьютерная клавиатура 969G, съемник для снятия клавиш и руководство пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 969G SHOTGUN:

    Тип подключения: проводной
    Количество клавиш: 87
    ANTI-GHOSTING с неограниченным количеством одновременных нажатий
    Механическая структура клавиш
    Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
    6 цветов подсветки
    5 уровней яркости подсветки
    10 режимов подсветки
    Акселерация режимов подсветки
    Металлический корпус
    Кабель в прочной оплетке
    Интерфейс подключения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 360 х 160 х 35 мм
    Вес устройства (без учёта кабеля): 625 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Механическая компьютерная клавиатура 969G
    Съемник для снятия клавиш
    Руководство пользователя


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