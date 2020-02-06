Механическая компьютерная клавиатура OKLICK 969G SHOTGUN

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, выпустил новую модель клавиатуры, которая дополнила игровую линейку бренда — 969G SHOTGUN.
Встречаем передовое устройство с механическими переключателями, яркой настраиваемой подсветкой и другими «плюшками», которые вы точно оцените по достоинству.
По-настоящему хорошая новость пришла для всех поклонников киберспорта и бренда ОКЛИК. В продажу только что поступила механическая компьютерная клавиатура 969G SHOTGUN.
Девайс получил характерный игровой облик, надёжный металлический корпус, поддержку технологиии Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий и, конечно, подсветку с возможностью тонкой настройки.
Конструкция новинки – так называемый «скелетон», когда клавиши выступают над безрамочным корпусом. Всего в арсенале 969G SHOTGUN присутствуют 87 клавиш с механической структурой и практически «вечным» ресурсом в 50 000 000 нажатий.
Цифровой блок NumPad у представленной модели отсутствует, что положительно сказывается на эргономике, делая 969G максимально компактной. Для быстрого доступа к управлению мультимедийными функциями устройство снабдили клавишами, работающими от комбинаций Fn + F1-F12. Чтобы не «вылететь» из игровой сессии вследствие непреднамеренного нажатия, для клавиатуры предусмотрена блокировка кнопки «Пуск».
Отдельной похвалы у OKLICK 969G SHOTGUN заслуживает подсветка клавиш. Внимание: пользователям на выбор доступны целых 10 её режимов в 6 цветах и с 5 уровнями яркости. Кастомизируйте свою домашнюю игровую студию так, как нравится именно вам!
Интерфейс подключения OKLICK 969G SHOTGUN – USB. Полутораметровый кабель скрывается под прочной оплёткой, которая надёжно защищает его от обрыва.
В комплект поставки входит механическая компьютерная клавиатура 969G, съемник для снятия клавиш и руководство пользователя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 969G SHOTGUN:
Тип подключения: проводной
Количество клавиш: 87
ANTI-GHOSTING с неограниченным количеством одновременных нажатий
Механическая структура клавиш
Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
6 цветов подсветки
5 уровней яркости подсветки
10 режимов подсветки
Акселерация режимов подсветки
Металлический корпус
Кабель в прочной оплетке
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 360 х 160 х 35 мм
Вес устройства (без учёта кабеля): 625 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Механическая компьютерная клавиатура 969G
Съемник для снятия клавиш
Руководство пользователя