Оклик K713X: механическая клавиатура с Hot-Swap и долговечными переключателями

25 ноября 2024, 15:45

Бренд Оклик пополнил свой ассортимент игровой механической клавиатурой K713X.



Оснащенная 61 клавишей с поддержкой технологии Hot-Swap, клавиатура Оклик K713X предоставляет возможность легко заменять переключатели и адаптировать устройство под личные предпочтения. В комплект входят красные свитчи, которые обеспечивают тихий и быстрый отклик, что особенно важно для геймеров, но при этом не создают шума, что делает данное устройство удобным для бесшумных ночных игр, а также офисного использования и долгих рабочих сессий.

Технология Anti-Ghosting исключает «потерю» кликов, даже если несколько клавиш нажаты одновременно, что является важным преимуществом для более продвинутых геймеров. А увеличенный ресурс свитчей (до 50 млн нажатий) обеспечивает долгий срок службы устройства.Одной из ключевых особенностей клавиатуры является RGB- подсветка с 18 режимами и возможностью настройки яркости и скорости смены цветов. Это позволяет не только улучшить видимость клавиш в темное время суток, но и создать атмосферу, подходящую для игры.Комфорт в использовании обеспечивается прорезиненными регулируемыми ножками, которые не дают клавиатуре скользить по столу, а также съемным кабелем Type-A-C с ферритовым фильтром. Это не только улучшает качество сигнала, но и делает подключение доступным и надежным. Компактный дизайн клавиатуры позволяет использовать её в любых условиях, будь то напряженная игра или долгие часы работы за компьютером.