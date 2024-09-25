Беспроводные комплекты (клавиатура + мышь) Оклик S315W

25 сентября 2024, 14:45

Бренд Оклик пополнил ассортимент беспроводных комплектов (клавиатура + мышь) новой моделью S315W в двух цветах: сиреневый и черный.



Механический беспроводной комплект подойдет как для офиса, так и для дома. Мышь и клавиатура работают от одного USB-ресивера, что экономит USB-порты компьютера. Это может быть полезно в тех случаях, когда комплект подсоединяется к ноутбуку или моноблоку. Частота 2,4 ГГц представляет собой распространенный вариант передачи информации по Wi-Fi сети. Рабочая дистанция комплекта составляет до 10 метров и позволяет пользоваться устройством на расстоянии, не беспокоясь о пропадании сигнала.

Полноразмерная клавиатура оснащена 111 клавишами и оборудована красными свитчами. Особенность свитчей заключается в «легком кликанье», которое позволяет быстрее реагировать на действия пользователя во время набора текста. Линейные переключатели обеспечивают нажатия клавиш без дополнительного сопротивления, что также позволяет печатать быстрее.Срок службы механической клавиатуры рассчитан на 50 миллионов кликов. Корпус выполнен из матового пластика, в основе которого находятся прорезиненные регулируемые ножки. Клавиши устройства долговечнее обычных, потому что имеют UV-покрытие, которое обеспечивает устойчивость к затиранию нанесенных букв.Оптическая мышь выполнена в нейтральном дизайне, что позволяет использовать ее как правшам, так и левшам. Количество кнопок три: две стандартные и дополнительная на колесе мыши. Корпус имеет покрытие Soft-Touch, благодаря чему устройство удобно держать в руке. Срок службы рассчитан на три миллиона кликов.В комплекте с моделью S315W идут три батарейки: две батарейки формата AAA для питания клавиатуры и одна батарейка формата АА для мыши. Комплект мышь + клавиатура представлен в двух цветах: сиреневый и черный.