OKLICK 510ML - клавиатура с многоцветной подсветкой

Ассортиментный ряд клавиатур OKLICK пополнился новой моделью 510ML. Устройство имеет стильный slim дизайн, выполненный полностью в чёрном цвете с белой раскладкой.
Три резиновые ножки обеспечивают хорошее сцепление корпуса со столом - клавиатура не скользит при работе.
Клавиатура 510ML обладает встроенной многоцветной подсветкой, что поможет пользоваться устройством даже ночью. При желании подсветку можно легко отключить.
Клавиатура имеет 104 стандартные клавиши, в том числе - 12 мультимедийных клавиш и числовой блок Num Pad. У новинки высокий ресурс кнопок - до 10 000 000 нажатий на каждую клавишу.
Длина кабеля составляет 1,5 метра. Подключение не составит никакого труда: необходим лишь свободный USB-порт, установка дополнительного программного обеспечения не потребуется.
В комплектацию входят: само устройство и руководство пользователя.
Клавиатура уже поступила в продажу. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.
Технические характеристики 510ML
Тип подключения: проводной
Подсветка клавиш: Да
Клавиатура Slim-дизайна: Да
Цвет: чёрный
Количество клавиш: 104
Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)
Напряжение: 5В ~ 50 мА
Интерфейс соединения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 440 x 129 x 26,5 мм
Вес (без учёта кабеля): 483 г