28 июня 2018, 13:15

OKLICK 510ML - клавиатура с многоцветной подсветкой

Ассортиментный ряд клавиатур OKLICK пополнился новой моделью 510ML. Устройство имеет стильный slim дизайн, выполненный полностью в чёрном цвете с белой раскладкой.

Три резиновые ножки обеспечивают хорошее сцепление корпуса со столом - клавиатура не скользит при работе.

Клавиатура 510ML обладает встроенной многоцветной подсветкой, что поможет пользоваться устройством даже ночью. При желании подсветку можно легко отключить.

Клавиатура имеет 104 стандартные клавиши, в том числе - 12 мультимедийных клавиш и числовой блок Num Pad. У новинки высокий ресурс кнопок - до 10 000 000 нажатий на каждую клавишу.

Длина кабеля составляет 1,5 метра. Подключение не составит никакого труда: необходим лишь свободный USB-порт, установка дополнительного программного обеспечения не потребуется.

В комплектацию входят: само устройство и руководство пользователя.

Клавиатура уже поступила в продажу. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.

Технические характеристики 510ML

    Тип подключения: проводной
    Подсветка клавиш: Да
    Клавиатура Slim-дизайна: Да
    Цвет: чёрный
    Количество клавиш: 104
    Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)
    Напряжение: 5В ~ 50 мА
    Интерфейс соединения: USB
    Длина кабеля: 1,5 м
    Размер: 440 x 129 x 26,5 мм
    Вес (без учёта кабеля): 483 г


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