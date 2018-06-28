OKLICK 510ML - клавиатура с многоцветной подсветкой

28 июня 2018, 13:15

Ассортиментный ряд клавиатур OKLICK пополнился новой моделью 510ML. Устройство имеет стильный slim дизайн, выполненный полностью в чёрном цвете с белой раскладкой.

Три резиновые ножки обеспечивают хорошее сцепление корпуса со столом - клавиатура не скользит при работе.



Клавиатура 510ML обладает встроенной многоцветной подсветкой, что поможет пользоваться устройством даже ночью. При желании подсветку можно легко отключить.



Клавиатура имеет 104 стандартные клавиши, в том числе - 12 мультимедийных клавиш и числовой блок Num Pad. У новинки высокий ресурс кнопок - до 10 000 000 нажатий на каждую клавишу.



Длина кабеля составляет 1,5 метра. Подключение не составит никакого труда: необходим лишь свободный USB-порт, установка дополнительного программного обеспечения не потребуется.



В комплектацию входят: само устройство и руководство пользователя.



Клавиатура уже поступила в продажу. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.



Технические характеристики 510ML



Тип подключения: проводной

Подсветка клавиш: Да

Клавиатура Slim-дизайна: Да

Цвет: чёрный

Количество клавиш: 104

Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)

Напряжение: 5В ~ 50 мА

Интерфейс соединения: USB

Длина кабеля: 1,5 м

Размер: 440 x 129 x 26,5 мм

Вес (без учёта кабеля): 483 г

