21 августа 2019, 10:45

OKLICK выпустил новую клавиатуру, которая пополнила ряды девайсов из игровой серии. Полноразмерная модель 747G FROZEN получила стильный внешний вид и яркую подсветку.



Новинка OKLICK 747G FROZEN снабжена 104 клавишами — этот вариант раскладки производитель уже с успехом опробовал на многих своих игровых моделях. Играйте в любимые RPG, MMO и симуляторы с неизменным комфортом! Впечатляет и цифра, характеризующая ресурс нажатий клавиш: аж до 10 000 000 раз. Кажется, его однозначно должно хватить далеко не на одну игровую жизнь.

Девайс геймерский, значит, у него в обязательном порядке должна быть яркая подсветка. Щёлкать по мерцающим (или горящим непрерывно, в зависимости от выбора режима) в темноте клавишам в ходе жаркого, виртуального сражения однозначно очень приятно. В особенности, если в этот момент одерживаешь очередную победу. Тем не менее, если скромность вам к лицу куда больше, подсветку можно отключить простым нажатием комбинации клавиш.К игровой машине клавиатура OKLICK 747G FROZEN подключается при помощи прочного кабеля в оплётке, которая защищает его от перетирания. Длина кабеля составляет 1.5 метра. Установка специальных драйверов для начала работы с клавиатурой не требуется.В комплектацию входят: сама клавиатура и руководство пользователя.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором OKLICK на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам OKLICK.Технические характеристики OKLICK 747G FROZENТип подключения: проводнойКоличество клавиш: 104Ресурс клавиш: до 10 000 000 нажатийМультимедийные клавиши (FN + F1-F12)Многоцветная подсветкаРежим подсветки: постоянная/пульсирующаяИнтерфейс подключения: USBКабель в прочной оплеткеДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 500 х 200 х 35 ммВес (без учета кабеля): 650 гКомплектация:Игровая компьютерная клавиатура 747GРуководство пользователя