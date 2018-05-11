Обновленная серия вкладных наушников и гарнитур Oklick уже в продаже

11 мая 2018, 11:15

Ассортимент торговой марки Oklick, известной широкой аудитории своей линейкой игровых мышей и клавиатур начального уровня, пополнился новой серией вкладных наушников и гарнитур.

Серия состоит из 8 моделей, каждая из которых имеет оригинальный дизайн и представлена минимум в двух цветах. Шесть моделей, имея встроенный микрофон, являются гарнитурами, две модели наушники-вкладыши для комфортного прослушивания музыки с любого носителя, имеющим 3.5 мм разъем.Все модели имеют привлекательный внешний вид, выполнены из высококачественных материалов, а заявленные технические характеристики позволят в полной мере наслаждаться прослушиванием музыки и комфортным общением с друзьями и близкими.