OKLICK 830ST - компактная клавиатура со встроенным тачпадом

Ассортимент продукции OKLICK расширился новинкой - клавиатурой с тачпадом OKLICK 830ST. Устройство имеет компактный и минималистичный дизайн. Корпус выполнен из чёрного матового пластика. Четыре резиновые ножки обеспечивают качественное сцепление со столом для предотвращения скольжения.
На клавиатуре расположены 78 клавиш, в том числе 9 мультимедийных. Две отдельные кнопки размещены на тачпаде. Клавиатура обладает ресурсом до 3 000 000 нажатий на каждую клавишу.
Клавиатура поддерживает операционные системы Microsoft Windows и Google Android.
Благодаря поддержке Multi-Touch на тачпаде в клавиатуре реализованы дополнительные функции быстрого доступа: одиннадцать для Windows и три для Android.
Для подключения требуется только свободный USB-порт. Настройка происходит автоматически без специальных драйверов.
В комплектацию входят: само устройство, 2 батарейки стандарта «ААА», компактный USB-ресивер и руководство пользователя.
Технические характеристики Oklick 830ST:
Тип подключения: беспроводной, радио
Панель Multi-Touch: Да
Клавиатура Slim-дизайна: Да
Цвет: чёрный
Количество клавиш: 78 + тачпад с 2 кнопками
Ресурс кнопок: до 3 000 000 нажатий
Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Anti-Ghosting с возможностью одновременного нажатия до 6 клавиш
Частота: 2,4 Ггц
Рабочая дистанция: до 10 м
Напряжение: 3В ~ 2.5 мА
Интерфейс соединения: USB-ресивер
Работа от 2 батареек стандарта «ААА»
Размер: 336,5 x 121 x 18 мм
Вес (без учёта батарей): 260 г