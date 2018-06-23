OKLICK 830ST - компактная клавиатура со встроенным тачпадом

23 июня 2018, 13:15

OKLICK представил новую компактную беспроводную клавиатуру 830ST. Отличительными функциями новинки являются встроенный тачпад и поддержка Windows и Android.

Ассортимент продукции OKLICK расширился новинкой - клавиатурой с тачпадом OKLICK 830ST. Устройство имеет компактный и минималистичный дизайн. Корпус выполнен из чёрного матового пластика. Четыре резиновые ножки обеспечивают качественное сцепление со столом для предотвращения скольжения.На клавиатуре расположены 78 клавиш, в том числе 9 мультимедийных. Две отдельные кнопки размещены на тачпаде. Клавиатура обладает ресурсом до 3 000 000 нажатий на каждую клавишу.Клавиатура поддерживает операционные системы Microsoft Windows и Google Android.Благодаря поддержке Multi-Touch на тачпаде в клавиатуре реализованы дополнительные функции быстрого доступа: одиннадцать для Windows и три для Android.Для подключения требуется только свободный USB-порт. Настройка происходит автоматически без специальных драйверов.В комплектацию входят: само устройство, 2 батарейки стандарта «ААА», компактный USB-ресивер и руководство пользователя.Технические характеристики Oklick 830ST:Тип подключения: беспроводной, радиоПанель Multi-Touch: ДаКлавиатура Slim-дизайна: ДаЦвет: чёрныйКоличество клавиш: 78 + тачпад с 2 кнопкамиРесурс кнопок: до 3 000 000 нажатийМультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)Автоматическая конфигурация без специальных драйверовAnti-Ghosting с возможностью одновременного нажатия до 6 клавишЧастота: 2,4 ГгцРабочая дистанция: до 10 мНапряжение: 3В ~ 2.5 мАИнтерфейс соединения: USB-ресиверРабота от 2 батареек стандарта «ААА»Размер: 336,5 x 121 x 18 ммВес (без учёта батарей): 260 г