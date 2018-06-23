23 июня 2018, 13:15

OKLICK 830ST - компактная клавиатура со встроенным тачпадом

OKLICK представил новую компактную беспроводную клавиатуру 830ST. Отличительными функциями новинки являются встроенный тачпад и поддержка Windows и Android.

Ассортимент продукции OKLICK расширился новинкой - клавиатурой с тачпадом OKLICK 830ST. Устройство имеет компактный и минималистичный дизайн. Корпус выполнен из чёрного матового пластика. Четыре резиновые ножки обеспечивают качественное сцепление со столом для предотвращения скольжения.

На клавиатуре расположены 78 клавиш, в том числе 9 мультимедийных. Две отдельные кнопки размещены на тачпаде. Клавиатура обладает ресурсом до 3 000 000 нажатий на каждую клавишу.

Клавиатура поддерживает операционные системы Microsoft Windows и Google Android.

Благодаря поддержке Multi-Touch на тачпаде в клавиатуре реализованы дополнительные функции быстрого доступа: одиннадцать для Windows и три для Android.

Для подключения требуется только свободный USB-порт. Настройка происходит автоматически без специальных драйверов.

В комплектацию входят: само устройство, 2 батарейки стандарта «ААА», компактный USB-ресивер и руководство пользователя.

Технические характеристики Oklick 830ST:

    Тип подключения: беспроводной, радио
    Панель Multi-Touch: Да
    Клавиатура Slim-дизайна: Да
    Цвет: чёрный
    Количество клавиш: 78 + тачпад с 2 кнопками
    Ресурс кнопок: до 3 000 000 нажатий
    Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Anti-Ghosting с возможностью одновременного нажатия до 6 клавиш
    Частота: 2,4 Ггц
    Рабочая дистанция: до 10 м
    Напряжение: 3В ~ 2.5 мА
    Интерфейс соединения: USB-ресивер
    Работа от 2 батареек стандарта «ААА»
    Размер: 336,5 x 121 x 18 мм
    Вес (без учёта батарей): 260 г
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