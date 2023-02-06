Новый набор OCC200 и мышь OMR200 от Acer

6 февраля 2023, 17:45

Компания Acer представила беспроводной набор OCC200: клавиатуру OKR010 с ноутбучным профилем и свежим дизайном, а также мышь OMR130 в схожем исполнении.

Мышь из этого набора можно приобрести отдельно в четырех разных расцветках в рамках цветовой коллекции OMR200.

Идущая в наборе беспроводная клавиатура в классическом форм-факторе отличается стильным и необычным цветовым исполнением. Она доступна в трех сочетаниях: светло-сером с желтыми клавишами снизу и темно-серым контуром по бокам; светло-голубом с белыми и фиолетовыми клавишами и зеленым контуром; светло-бежевом с красно-коричневым контуром и серыми клавишами. Благодаря сдержанным формам, мягким оттенкам и точечному расположению цветовых акцентов эта клавиатура оживит любое пространство и при этом будет выглядеть уместно даже в строгом офисном интерьере.Размер и вес клавиатуры в 475 г. делают её подходящим решением для статичной работы. Способствуют этому и прорезиненные ножки против скольжения, которые не дадут ей двигаться при активном использовании.Взаимодействие с девайсом плавное и комфортное за счет короткого хода клавиш. Для нажатия достаточно легкого касания. Клавиатура обладает ноутбучным профилем клавиш — их количество составляет традиционные 103. Также имеется 6 клавиш с мультимедийными функциями, которые облегчают контроль за проигрыванием музыки или видео. Ресурс нажатия клавиш до 5 000 000 гарантирует клавиатуре продолжительный срок службы.К компьютеру клавиатура подключается через USB-ресивер по радиоканалу с частотой 2,4 ГГц. Работает она от двух батарей ААА, и ограниченное энергопотребление делает возможным длительное время автономной работы.Комплектная мышь имеет те же цветовые сочетания, и обладает схожими эстетическими достоинствами. Разрешение оптического сенсора в 1200 DPI удовлетворит рабочие потребности. Ресурс нажатий мыши составляет до 3 000 000. Дополнительным плюсом является компактный размер мыши — она весит всего 61 грамм. Мышь одновременно обладает эргономической формой и при этом исполнена в симметричном дизайне, это позволяет использовать ее как правой, так и левой рукой. Бархатистое и матовое Soft Touch покрытие не только подчеркивает красоту девайса, но и весьма приятно на ощупь. Мышь работает на расстоянии до 10 метров от компьютера.Красивая и стильная мышь из набора OCC200 доступна также и в отдельной цветовой коллекции. Эта коллекция включает в себя все три цветовых сочетания из основного набора, а также еще одно дополнительное. Четвертая мышь окрашена в различные оттенки синего – верхняя часть её корпуса исполнена в глубоком синем оттенке в сочетании с голубой основой и ярко-синим бегунком.Новинки отлично подойдут для длительной работы за компьютером и разнообразят этот процесс своим стильным дизайном. Качество исполнения и надежность дадут возможность пользоваться устройствами долгое время.