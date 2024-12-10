Беспроводные мыши OMR310 и OMR312 от Acer

10 декабря 2024, 10:15

Компания Acer представила новые беспроводные мыши OMR310 и OMR312. Благодаря бесшумному нажатию громкие клики больше не будут отвлекать людей вокруг.



Обе модели получили оптический сенсор с регулируемым разрешением, что гарантирует быстрый отклик на любой поверхности. У OMR310 доступны значения 800/1200/1600 DPI, у OMR312 – 800/1600/3200 DPI.

Новые мыши оптимизируют взаимодействие с файлами за счет расширенной функциональности: на корпусе OMR312 расположено пять кнопок, на корпусе OMR310 – семь. Дополнительные кнопки отвечают за команды “Вперед” и “Назад”, а у OMR310 также есть выделенная функция возврата на рабочий стол. Ресурс нажатий доходит до 3 000 000 кликов. Также OMR312 подарит пользователю приятные тактильные ощущения благодаря алюминиевому колесу прокрутки.Новинки можно подключать как по Bluetooth v5.1, так и через USB-ресивер на 2.4 ГГц. Стабильная связь на расстоянии до 10 м гарантируется при любом сценарии. Широкий профиль подключения позволяет взаимодействовать не только с ПК и ноутбуком, но и с планшетом или смартфоном. Встроенный литий-полимерный аккумулятор у OMR312 и литий-ионный у OMR310 емкостью 500 мАч обеспечит длительную и бесперебойную работу устройств. Для зарядки в комплекте предусмотрен кабель USB Type-C.Обе мыши имеют современный внешний вид и выполнены из качественных материалов. OMR310 получила приятное на ощупь софт-тач покрытие и подойдет для правшей, а OMR312 выделяется симметричным дизайном, который одинаково подходит для правой и левой руки. Также новинки могут похвастать бесшумным нажатием, что позволяет активно работать в любое время суток, не беспокоя окружающих.Новые беспроводные мыши OMR310 и OMR312 подойдут как для офисных сотрудников, стремящихся выжать максимум из своего рабочего времени, так и для решения повседневных задач. Дополнительные кнопки, бесшумное нажатие и несколько опций подключения рассчитаны на самые разные сценарии использования.