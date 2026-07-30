Новый бесшумный комплект OCC502 от Acer

30 июля 2026, 12:15

Беспроводные полноразмерная клавиатура и эргономичная мышь симметричной формы стабильно работают на расстоянии до 8 метров.



Компания Acer, один из ведущих производителей компьютерной техники, представила в России новый беспроводной комплект Acer OCC502. Он создан для тех, кто ценит тишину и комфорт. Благодаря полностью бесшумным клавишам и кнопкам каждое нажатие остаётся практически неощутимым, позволяя сосредоточиться на задачах, не отвлекая окружающих.

Acer OCC502 объединяет полноразмерную клавиатуру и эргономичную мышь симметричной формы, которой одинаково удобно пользоваться как правой, так и левой рукой. Комплект подключается по беспроводному каналу 2,4 ГГц с помощью одного USB-ресивера и обеспечивает стабильную работу на расстоянии до 8 метров.Клавиатура и мышь оснащены тихими переключателями, поэтому набор текста и каждое нажатие практически не слышны. Acer OCC502 станет отличным выбором для открытых офисов, домашних рабочих мест, библиотек и учебных аудиторий, где важно сохранять спокойную рабочую атмосферу.Помимо акустического комфорта, комплект предлагает всё необходимое для ежедневной работы. Клавиатура оснащена мультимедийными клавишами и регулируемыми ножками для выбора удобного угла наклона, а ресурс переключателей достигает 10 миллионов нажатий. Мышь поддерживает три уровня чувствительности — 800, 1200 и 1600 dpi, позволяя быстро адаптироваться к разным сценариям использования: от офисных документов до работы с графикой. Ресурс кнопок мыши составляет до 3 миллионов кликов. Комплект поставляется с четырьмя батарейками AAA, поэтому готов к использованию сразу после распаковки.Сегодня комфорт рабочего места определяется не только функциональностью устройств, но и тем, насколько естественно ими пользоваться. Acer OCC502 доказывает, что даже привычные клавиатура и мышь могут работать практически незаметно — оставляя в центре внимания только задачи пользователя.