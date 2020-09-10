Представлен бесшумный комплект Logitech MK295 Silent Wireless Combo

10 сентября 2020, 9:15

Компания Logitech объявила о выпуске MK295 Silent Wireless Combo – долговечном и удобном комплекте из клавиатуры и мыши с новой фирменной технологией SilentTouch, которая устраняет 90% шума во время печатания и нажатия на кнопки, которые были в наборе Logitech MK270.

Новый комплект доступен в графитовом и кремовом (белом) цветах, по ощущениям работает также, как самый продаваемый в мире набор MK270 от компании Logitech, но без звуков, которые могут раздражать вас и окружающих.

«Не важно, работаете вы дома или в офисе, мы знаем, что одним из главных факторов, мешающих сосредоточиться на творчестве и обучении, препятствующих продуктивности и даже психологическому комфорту, является шум. Наша технология SilentTouch в новом комплекте MK295 Silent Wireless Combo позволяет вам сосредоточиться на работе и не отвлекаться на посторонние звуки», – рассказывает Дельфина Донн-Крок, руководитель направления решений для творчества и продуктивности компании Logitech. – «Этот новый тихий комплект по ощущениям и удобству такой же, как и наш самый продаваемый комплект из клавиатуры и мыши, но без шума!»

Полноразмерная клавиатура имеет герметичный дизайн, долговечные клавиши и прочные ножки, с возможностью регулировать высоту наклона, что дает еще больше функциональности и удобства. Срок службы батарейки в 36 месяцев позволяет не переживать о ее частой замене, так что вы можете длительное время работать с легкостью, которую обеспечивает надёжная беспроводная связь.

Удобная и компактная мышь, повторяющая форму руки, позволяет плавно и точно наводить курсор, нажимать на кнопки – и все это бесшумно. Устройство работает от батарейки, срок службы которой достигает 18 месяцев, а также имеет переключатель вкл/выкл, так что оно готово к работе вместе с вами в любой момент. Наслаждайтесь устойчивым беспроводным соединением на расстоянии до 10 метров с помощью миниатюрного USB-приёмника (plug-and-forget).

Характеристики Logitech MK295:

• Меньше отвлекающих факторов во время работы – инновационная технология SilentTouch устраняет более 90% звуков, которые могут раздражать вас и окружающих, и все это с сохранением привычного ощущения от набора текста и кликов мыши самого продаваемого в мире комплекта.

• Полноразмерный комфорт – клавиатура с 8 горячими клавишами и цифровой панелью для эффективного ввода данных и простой навигации.

• Удобная и компактная мышь – эргономичная портативная форма с плавным, точным кликом и стабильной работой на большинстве поверхностей, а технология SilentTouch делает нажатия бесшумными.

• Беспроводное соединение без задержек – забудьте о пропадании соединения и задержках благодаря устойчивому беспроводному соединению на частоте 2,4 ГГц в радиусе до 10 м. Освободите свой стол с помощью USB-приемника – такого миниатюрного, что его можно оставлять в компьютере.

• Долгосрочные батарейки – сроки службы для клавиатуры 36 месяцев и 18 месяцев для мыши, а также переключатели вкл/выкл позволяют не заботиться о частой замене элементов питания.

• Надежность и долговечность – герметичный дизайн, надежные клавиши, устойчивые ножки для наклона, с возможностью регулировать высоту, дают еще больше функциональности и удобства.

Новинка будет доступна в графитовом и кремовом (белом) цветах.

В Украине Logitech MK295 появится ориентировочно в сентябре нынешнего года.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.