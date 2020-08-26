Новая беспроводная мышь Logitech M190

26 августа 2020, 10:15

Компания Logitech объявила о выпуске Logitech M190 – полноразмерной беспроводной мыши эргономической формы, которая работает без задержек и удобна для использования обладателям крупной ладони.

Новинка позволяет не только работать дольше и эффективнее, но и наслаждаться преимуществами беспроводного доступа на расстоянии до 10 метров, где бы вы ни находились – дома или в офисе, а также точным контролем курсора и построчной прокруткой, и все это по доступной цене. Симметричная форма корпуса делает M190 идеальной для пользователей, которые ищут более универсальную конструкцию мыши и альтернативу трекпаду (тачпаду) от мирового лидера в области устройств ввода.

«M190 сочетает в себе беспроводные технологии, удобство и простоту навигации в течение всего дня с качеством и точностью от Logitech по отличной цене, – отметил Александру Мазилу, Глава региона Южной и Восточной Европы Logitech. – Если вы хотите создать или дополнить свой беспроводной комплект полноразмерной мышью не по заоблачной стоимости, M190 – это идеальная мышь для вас».

Характеристики Logitech M190:

• Полноразмерная форма – оптимальный комфорт использования левой или правой рукой, и форма, специально разработанная под естественный изгиб больших ладоней. Профилированные кнопки направляют пальцы в идеальное анатомическое положение.

• Беспроводное соединение – для свободного передвижения на расстоянии до 10 метров практически без задержек и прерывания сигнала. Отсутствие кабеля означает отсутствие беспорядка на рабочем столе и легкость транспортировки устройства.

• Высочайшее качество – четкость ваших действий при работе за компьютером обеспечивают точное отслеживание курсора и построчная прокрутка, и всё это по доступной цене.

• Долговечность – фирменная прочность и надежность от мирового лидера в области производства мышей и клавиатур. M190 – компьютерная мышь для повседневного использования, на которую можно положиться в течение длительного времени.

• Срок службы батареи 18 месяцев – энергосберегающий режим включается автоматически, когда мышь не используется. Батарея типа AA также присутствует в комплекте.

Полноразмерная беспроводная мышь M190, разработанная с учетом естественного изгиба руки и для удобства держания в массивной ладони, обеспечивает бесперебойную работу в течение 18 месяцев благодаря внедрению технологии энергосбережения. USB-приемник позволяет легко подключать устройство и свободно перемещаться из одного рабочего пространства в другое, целиком полагаясь на надежный сигнал.

В Украине Logitech M190 появится ориентировочно в сентябре нынешнего года.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.