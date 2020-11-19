Logitech G анонсировала выпуск самой легкой беспроводной мыши для киберспорта

19 ноября 2020, 11:45

Компания Logitech G, ведущий новатор в области игровых технологий и устройств, представила свою самую легкую беспроводную игровую мышь – Logitech G PRO X SUPERLIGHT.

Укомплектованная беспроводной технологией LIGHTSPEED, датчиком HERO 25K и ультра-лёгкой конструкцией, мышь PRO X SUPERLIGHT быстро становится новым эталоном для мировой киберспортивной элиты.

«Хороший прицел – это обязательное условие, особенно при игре в CS:GO, – отметил Александр «s1mple» Костылев, игрок в CS:GO в составе NAVI. – Logitech G PRO X SUPERLIGHT позволяет мне играть на максимуме, без ограничений, без компромиссов и, самое главное – без промахов!»

PRO X SUPERLIGHT пополнила впечатляющую линейку устройств серии PRO, которая благодаря качеству и производительности уже заработала хорошую репутацию среди ведущих мировых профессионалов киберспорта. PRO X SUPERLIGHT успешно прошла испытания и уже сыграла ключевую роль в победе датской команды Astralis в 12-ом сезоне ESL PRO League Final, а также французской команды G2 Esports на League of Legends European Championship 2020.

«Я всегда ищу идеальное решение для повышения собственных возможностей, – сказала Бенита «bENITA» Новшадян, профессиональный игрок команды VALORANT в CS:GO. – Новейшая игровая мышь PRO X – легкая и точная, позволяет мне сосредоточиться только на игре и задаче. Меня ничто не сдерживает».

Чтобы соответствовать требованиям соревновательных игр, PRO X SUPERLIGHT была разработана для устранения всех препятствий на пути к победе, став на сегодня самой легкой и быстрой беспроводной мышью Logitech G. Модернизированная и тщательно спроектированная для снижения веса при одновременном повышении производительности, мышка весит менее 63 граммов и почти на 25% легче, чем стандартная беспроводная мышь PRO.

Кроме того, PRO X SUPERLIGHT оснащена более отзывчивой беспроводной технологией LIGHTSPEED с частотой 2,4 ГГц, которая позволяет играть без привязки к сети и обеспечивает до 70 часов работы от батареи. Новая мышь имеет большие ножки, изготовленные из чистого тефлона, за счет чего обеспечивается низкое трение, непревзойденная точность, скорость и маневренность.

PRO X SUPERLIGHT снабжена датчиком Logitech G HERO 25K с разрешением до 25 600 точек на дюйм – первым в отрасли субмикронным сенсором для мыши, который может точно отслеживать движение (примерно в 1/50 толщины человеческого волоса) без ущерба для точности. Датчик делает это без использования сглаживания, ложных движений и паразитных колебаний.

В сенсоре HERO 25K используется интеллектуальная система управления питанием, позволяющая плавно регулировать частоту смены кадров в зависимости от движения мыши, чтобы свести к минимуму энергопотребление. Даже при высоком разрешении HERO в 10 раз эффективнее, чем предыдущие датчики Logitech G.

«С PRO X SUPERLIGHT мы расширили границы возможного, совместив инновационные технологии, такие как LIGHTSPEED и HERO 25K, с суперлегким дизайном, – подчеркнул Крис Пейт, менеджер по портфолио продукции Logitech G PRO Series. – Протестированная и одобренная профессиональными спортсменами по всему миру, мышь PRO X SUPERLIGHT – это решение для игроков, которые ищут вершину производительности».

В Украине Logitech PRO X SUPERLIGHT предварительно ожидается в январе 2021 года. Новинка будет доступна в двух цветах – черном и белом.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech G в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.