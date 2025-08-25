25 августа 2025, 10:15

Компания Acer представила две новые офисные мыши OMW401 и OMR408.

Обе модели получили удобный симметричный корпус, который позволяет эффективно управлять мышью как левой, так и правой рукой.

В OMW401 используется сенсор с регулируемым разрешением 1000/1600/2000 DPI. На корпусе расположено четыре кнопки, включая колесо прокрутки и кнопку изменения уровня DPI. Ресурс нажатий доходит до 3 млн. Новинка подходит для работы с офисными приложениями и навигации в интернете.Проводное подключение осуществляется при помощи 1.8-метрового кабеля USB-A. Мышь весит всего 105 грамм. Новинка доступна как в чёрном, так и в белом цветах.Сенсор OMR408 позволяет регулировать разрешение, переключаясь между значениями 1000 и 1600 DPI. На корпусе также расположено четыре кнопки, в их числе – колесо прокрутки и кнопка изменения уровня DPI. Ресурс нажатий составляет до 3 млн. Отдельно предусмотрен отсек для хранения USB-ресивера/батарейки.Беспроводное подключение мыши осуществляется при помощи USB-ресивера 2.4 ГГц. Модель также весит 105 грамм. Работает OMR408 от одной батарейки AA. На выбор доступны чёрная и белая расцветки.Новые офисные мыши от Acer – это функциональные устройства, предназначенные для решения рабочих задач. Вне зависимости от режима подключения, модели гарантируют быстрый отклик и отличнуюу правляемость на любой поверхности благодаря регулируемому значению DPI.