27 января 2025, 17:45

Компания Acer представила две новые беспроводные мыши OMR405 и OMR406. Модели для офисной работы поддерживают дополнительные функции для более эффективного взаимодействия с файлами и приложениями.



Продвинутый оптический сенсор гарантирует высокую точность управления на любой поверхности. Разрешение можно регулировать в диапазоне 800/1600/2400/3200/4800 DPI. Этих настроек достаточно для комфортного выполнения разного спектра задач, а бесшумный клик позволит работать не тревожа окружающих.

Главное различие новинок – в количестве функциональных кнопок. У OMR405 их 9, включая специальную кнопку «Свернуть все окна», ресурс нажатий доходит до 10 млн. На корпусе OMR406 расположено 8 кнопок управления, их ресурс нажатия – до 3 млн. У всех моделей предусмотрено удобное металлическое колесо со свободной прокруткой. Дополнительное колесо для горизонтальной прокрутки позволит быстро ориентироваться в таблицах Excel и других масштабных файлах.Мыши поддерживают беспроводное подключение: по радиосвязи 2.4 ГГц через USB-ресивер, а также по Bluetooth v5.0. Стабильная связь на расстоянии до 10 метров дает возможность легко подстроить рабочее пространство под себя. Аккумулятор 500 мАч обеспечивает до 90 часов беспрерывной работы, заряжаются новинки около двух часов. В комплекте идет 0,9-метровый кабель для зарядки.Обе модели получили стильный, современный дизайн. Корпус рассчитан на управление правой рукой, причем благодаря специальному софт-тач покрытию держать его гораздо комфортнее. OMR406 весит всего 87 г, а OMR405 – чуть больше, 118 г.Новые беспроводные мыши Acer OMR405 и OMR406 – надежные инструменты для повышения продуктивности. Бесшумное нажатие, удобное управление и дополнительное колесо прокрутки позволят быстро и эффективно работать со множеством файлов и программ. Два режима беспроводного соединения гарантируют стабильное подключение в самых разных условиях.