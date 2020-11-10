Беспроводная мышь Xiaomi Mi Wireless Mouse Lite стоит всего $5

10 ноября 2020, 10:15

Компания Xiaomi выпустила компьютерную мышь Mi Wireless Mouse Lite, предназначенную для повседневного офисного использования.

Как отражено в названии, устройство использует беспроводное подключение к ПК.

Новинка получила минималистский дизайн. Благодаря симметричной форме манипулятор подходит и правшам, и левшам. Классическая конструкция предусматривает наличие двух кнопок и колеса прокрутки.



Связь с компьютером поддерживается через небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB, функционирующий в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Во время транспортировки он хранится в специальном отсеке в нижней части корпуса мыши.

В устройстве применён оптический датчик с разрешающей способностью 1000 DPI (точек на дюйм). Питание обеспечивает одна батарейка стандарта ААА. Вес составляет приблизительно 60 граммов.



Мышь Xiaomi Mi Wireless Mouse Lite получила тёмно-серое цветовое исполнение. Приобрести манипулятор можно будет по цене всего 5 долларов США. Более того, 11 ноября, когда в Китае празднуется «День холостяков», будет предоставляться скидка в 1 доллар.