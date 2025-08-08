Проводная клавиатура OKW400 от Acer

8 августа 2025, 12:45

Компания Acer представила новую проводную клавиатуру OKW400. Новинка получила удобные складные ножки, позволяющие настраивать высоту.

Новинка легко справится с широким перечнем офисных задач. Раскладка OKW400 включает 104 клавиши, в том числе мультимедийные Fn + F1 – F12. Через них осуществляется управление медиаплеером, музыкой, браузером и проводником. Мембранные переключатели обеспечивают точную и комфортную работу с текстом в любых объёмах. Ресурс нажатия клавиш – до 10 млн.Благодаря проводному соединению клавиатура гарантирует моментальный отклик на вводимые команды. Для подключения предусмотрен порт USB-A. В комплекте идёт 1.8-метровый кабель, его длина позволяет комфортно разместить устройство на рабочем столе.Несмотря на полную раскладку, модель обладает оптимальным размером, её габариты составляют 438 x 154.2 x 23.9 мм, а вес – 420 г. Корпус оснащён складными ножками, которые используются для регулировки высоты и более комфортного набора текста. Новинка доступна в классических чёрном и белом цветах.Новая проводная клавиатура Acer OKW400 станет подходящим решением как для работы в офисе, так и для домашнего использования. Надёжная конструкция и проводное соединение гарантируют, что новинка легко справится с возложенными на нее задачами.