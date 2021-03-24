В серию СЖО "всё в одном" be quiet! Silent Loop 2 вошли четыре модели

24 марта 2021, 11:45

Компания be quiet! анонсировала универсальные системы жидкостного охлаждения (СЖО) семейства Silent Loop 2: изделия класса «всё в одном» представлены в вариантах с радиатором типоразмера 120, 240, 280 и 360 мм.

Конструкцией предусмотрено использование производительной трёхкамерной помпы с демпфером и 6-полюсным моторчиком. Утверждается, что она обеспечивает очень высокую эффективность охлаждения и бесшумную работу. Средняя камера имеет достаточную вместительность для гашения волновых колебаний охлаждающей жидкости, что приводит к снижению турбулентности потока хладагента.



Радиатор обдувается вентиляторами Silent Wings 3 диаметром 120 мм (140 мм у версии с радиатором формата 280 мм), скорость вращения которых управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Крыльчатка снабжена семью оптимизированными для наилучшего воздушного потока лопастями.

Реализована многоцветная подсветка ARGB, управлять работой которой можно непосредственно через совместимую материнскую плату. В комплект входит сопутствующий контроллер.

Говорится о совместимости с процессорами AMD в исполнении AM4/AM3(+) и sTRX4/TR4 (опционально), а также с чипами Intel в исполнении LGA 1200/2066/1150/1151/1155/2011(-3).

Продажи новинок начнутся 6 апреля: цена составит от 100 до 160 евро в зависимости от модификации.

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