Страны ЕС согласовали создание оборонного фонда на €150 млрд

22 мая 2025, 11:45

Речь идет об инструменте SAFE, предусматривающего возможность заимствования до €150 млрд для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

Президент Евросовета Антониу Кошта назвал это «важным шагом к более сильной Европе».«Это выполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС в марте. Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность», – написал он в Х.Ранее в Еврокомиссии заявляли, что украинский ОПК сможет участвовать в инициативе SAFE «на равных правах» с оборонно-промышленным комплексом государств-членов ЕС.