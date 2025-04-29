Признаков кибератаки в Испании и Португалии нет — председатель Евросовета

29 апреля 2025, 9:45

Антониу Кошта заявил, что операторы электросетей работают над поиском причин аварии и возобновлением энергоснабжения.

Португальский оператор электросети REN сообщил, что отключение электроэнергии произошло вследствие "редкого атмосферного явления", а на полную нормализацию работы может уйти неделя, цитирует компанию Reuters.



"Из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения (400 кВ)… Эти колебания повлекли за собой нарушение синхронизации между электрическими системами", – пояснили в REN.



По состоянию на сейчас известно, что жители растеряны, электричество в Испании восстановлено частично.