Представлены стабилизаторы SVEN VR-A1000 и VR-A2000

22 мая 2017, 10:45

Компания SVEN представляет новинки для практичных и предусмотрительных пользователей электросетей.

Новые стабилизаторы напряжения сети VR-A1000 и VR-A2000 защитят вашу бытовую технику от проблем с электропитанием.

Ни для кого не секрет, как часто сбои в работе электросетей приводят к поломкам или полному выходу из строя дорогостоящего оборудования. От резких перепадов и проблем с повышенным или пониженным напряжением в сети не застрахован никто. В коттедже, например, приходится самостоятельно заботиться об отоплении, водоснабжении и др. установленной там дорогостоящей бытовой техники. А поломка техники для домашней котельной может стать настоящей бедой, если не позаботиться о надежной ее защите.Стабилизаторы напряжения сети VR-A1000 и VR-A2000 в основательных металлических корпусах имеют одинаковый диапазон входного напряжения ~140 – 275 ± 3%, но отличаются мощностью. Стабилизатор VR-A1000 с активной мощностью 600 Вт сможет в одиночку справиться с защитой оборудования среднего коттеджа, а VR-A2000 подходит для серьезной бытовой техники – его мощность 1200 Вт. Устройства оборудованы на задней панели разным количеством выходных розеток – стабилизатор VR-A1000 имеет одну розетку, а VR-A2000 – две.Обе новинки предназначены для защиты подключенных устройства от повышенного и пониженного напряжения в сети, имеют встроенный сетевой фильтр, защиту от короткого замыкания и перегрузки, тепловую защиту автотрансформатора. На лицевой панели новых стабилизаторов от SVEN имеется дисплей, отображающий входное/выходное напряжение, время до выдачи питания на нагрузку. Благодаря функции «Пауза», эти модели могут осуществлять задержку подачи электропитания в течение 6 или 180 сек. – это время позволит безопасно подключить устройства-потребители в момент возобновления энергоснабжения сети.