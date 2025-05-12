Новый стабилизатор напряжения SVEN VR-F600

12 мая 2025, 13:15

Линейка стабилизаторов SVEN хорошо известна пользователям, стремящимся обеспечить по-настоящему качественную и надежную защиту электроприборов максимально комфортно и без лишних затрат.

Недавно она пополнилась моделью VR-F600, вобравшей в себя все лучшее от предшественниц и получившей целый ряд важных обновлений. В частности, серьезно обновился дизайн корпуса, который стал более привлекательным внешне, а также получил специальные крепления для размещения устройства на стене, что может сильно облегчить его установку.

Естественно, максимум внимания уделено безопасности: корпус традиционно выполнен из прочного негорючего пластика, предусмотрена тепловая защита трансформатора. Но главная характеристика SVEN VR-F600 — это, конечно, полная готовность к любым неприятным сюрпризам, которые могут преподнести энергосети: от перепадов напряжения до высокочастотных и импульсных помех, с которыми успешно справляется встроенный варистор. Все это позволяет использовать новинку не только в городской квартире, но и в загородных домах или деревнях, где качество энергоснабжения традиционно является невысоким.Входное напряжение SVEN VR-F600 может варьироваться от 170 до 285 В, при этом на выходе всегда будет 230 В с отклонением не более 10% в большую или меньшую сторону. При слишком высоком или низком напряжении в электросети происходит автоматическое выключение. При нормализации питания его подача на электроприборы восстанавливается, но перед этим выдерживается пауза длительностью 6 секунд. Это позволяет исключить ситуацию, в которой подключенная нагрузка многократно включается и выключается при возникновении повторяющихся перепадов напряжения. В случае серьезных неполадок срабатывает встроенный в клавишу выключателя автоматический предохранитель.Для подключения электроприборов служат 2 евророзетки CEE7/4 (EU) с надежной фиксацией вилок любых типов. Возле выключателя размещены три светодиодных индикатора состояния, информирующих о подключении к сети, стабилизации и перегрузке — разработчики сделали все для того, чтобы пользоваться стабилизатором было максимально просто и удобно.