27 марта 2020, 14:45

Гарантируйте своим устройствам безопасное и надежное питание вместе с новым стабилизатором напряжения SVEN AVR VR-F1000.

Он способен защитить электроприборы от всех опасностей, которые ждут его после подключения к сети. При повышенном или пониженном уровне напряжения, а также при возникновении короткого замыкания подключенные устройства будут оперативно отключены в штатном режиме — без скачков подаваемого напряжения и перегрузок.Встроенный фильтр защиты от высоковольтных импульсов обеспечивает качественное питание на протяжении всего времени работы подключенных устройств. Сам SVEN AVR VR-F1000 — это настоящая крепость, способная устоять под натиском любых неблагоприятных изменений качества напряжения в сети благодаря тепловой защите трансформатора, высокой способности к перегрузке и продуманной конструкции.При этом SVEN AVR VR-F1000 очень удобен в использовании. Он оснащен 4 стандартными для России розетками CEE7/4 с контактом заземления. Пользователь всегда в курсе текущего режима работы устройства благодаря световой индикации, а совмещенный с выключателем предохранитель позволяет быстро восстановить подачу питания в случае срабатывания защиты. Для более удобной установки предусмотрена возможность настенного крепления.Стабилизатор напряжения SVEN AVR VR-F1000 — надежное и экономичное решение не только для квартиры и офиса, но и для загородных домов — в частности, он рекомендован для защиты электропитания газовых котлов. Устройство уже доступно в крупных магазинах электроники.