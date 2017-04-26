Настенный стабилизатор SVEN AVR SLIM-2000 LCD

Серия настенных стабилизаторов SVEN AVR SLIM LCD пополнилась мощной новинкой.
Бытовой настенный стабилизатор напряжения в белом металлическом корпусе AVR SLIM-2000 LCD – отличное решение для сетей с нестабильным уровнем электроснабжения.
Модель SVEN AVR SLIM-2000 LCD стала логическим продолжением успешной серии настенных стабилизаторов для дома. Предыдущие модели – AVR SLIM-500 LCD и AVR SLIM-1000 LCD с номинальной мощностью 400 и 800 Вт – дополнились более мощной новинкой на 1200 Вт.
Новый стабилизатор обеспечивает надежную защиту подключенного оборудования и осуществляет его безопасное подключение/отключение при сбоях электроснабжения. Основная задача AVR SLIM-2000 LCD – обеспечение бытовых электроприборов стабилизированным напряжением в условиях отклонения напряжения однофазной электросети ниже или выше допустимого значения. Расширенный диапазон входного напряжения (~140 – 260 ± 3% В) позволяет обеспечивать электроснабжение устройств-потребителей даже в условиях критического состояния энергоснабжения.
Новинка от SVEN станет незаменимым помощником в частном загородном доме или квартире. AVR SLIM-2000 LCD дарит уверенность в самых сложных ситуациях.
Благодаря использованию микропроцессора в электронной схеме стабилизатора AVR SLIM-2000 LCD обеспечивает повышенную точность стабилизации выходного напряжения, защиту от повышенного/пониженного напряжения сети.
Стабилизатор имеет функцию подавления высокочастотных и импульсных помех, а также защиту от перегрузки и короткого замыкания. Информативный дисплей на лицевой панели модели отображает важные параметры работы стабилизатора – с его помощью можно контролировать текущие значения входного/выходного напряжения. Модель имеет функцию «ПАУЗА» с регулируемой задержкой подачи электропитания (в течение 6 или 180 сек) при его возобновлении. Кроме того, автотрансформатор SVEN AVR SLIM-2000 LCD оснащен встроенной тепловой защитой.
Практичный и прочный корпус нового стабилизатора от SVEN выполнен из металла. Благодаря привлекательному современному дизайну AVR SLIM-2000 LCD прекрасно вписывается в интерьер – он будет на своем месте не только в техническом помещении, но и в непосредственной близости от подключенных устройств. Главным плюсом модели является возможность настенного крепления.
Особенности:
• Микропроцессорное управление
• Повышенная точность стабилизации выходного напряжения
• Защита устройств-потребителей от повышенного и пониженного напряжения в сети, от высокочастотных и импульсных помех
• Защита стабилизатора от перегрузки и короткого замыкания
• Тепловая защита автотрансформатора
• Функция «Пауза» для задержки подачи электропитания (в течение 6 или 180 сек) при его возобновлении
• Цифровой индикатор входного/выходного напряжения на лицевой панели
• Тонкий металлический корпус с возможностью установки на стене