Настенный стабилизатор SVEN AVR SLIM-2000 LCD

26 апреля 2017, 10:45

Серия настенных стабилизаторов SVEN AVR SLIM LCD пополнилась мощной новинкой.

Бытовой настенный стабилизатор напряжения в белом металлическом корпусе AVR SLIM-2000 LCD – отличное решение для сетей с нестабильным уровнем электроснабжения.





Модель SVEN AVR SLIM-2000 LCD стала логическим продолжением успешной серии настенных стабилизаторов для дома. Предыдущие модели – AVR SLIM-500 LCD и AVR SLIM-1000 LCD с номинальной мощностью 400 и 800 Вт – дополнились более мощной новинкой на 1200 Вт.



Новый стабилизатор обеспечивает надежную защиту подключенного оборудования и осуществляет его безопасное подключение/отключение при сбоях электроснабжения. Основная задача AVR SLIM-2000 LCD – обеспечение бытовых электроприборов стабилизированным напряжением в условиях отклонения напряжения однофазной электросети ниже или выше допустимого значения. Расширенный диапазон входного напряжения (~140 – 260 ± 3% В) позволяет обеспечивать электроснабжение устройств-потребителей даже в условиях критического состояния энергоснабжения.



Новинка от SVEN станет незаменимым помощником в частном загородном доме или квартире. AVR SLIM-2000 LCD дарит уверенность в самых сложных ситуациях.



Благодаря использованию микропроцессора в электронной схеме стабилизатора AVR SLIM-2000 LCD обеспечивает повышенную точность стабилизации выходного напряжения, защиту от повышенного/пониженного напряжения сети.



Стабилизатор имеет функцию подавления высокочастотных и импульсных помех, а также защиту от перегрузки и короткого замыкания. Информативный дисплей на лицевой панели модели отображает важные параметры работы стабилизатора – с его помощью можно контролировать текущие значения входного/выходного напряжения. Модель имеет функцию «ПАУЗА» с регулируемой задержкой подачи электропитания (в течение 6 или 180 сек) при его возобновлении. Кроме того, автотрансформатор SVEN AVR SLIM-2000 LCD оснащен встроенной тепловой защитой.





Практичный и прочный корпус нового стабилизатора от SVEN выполнен из металла. Благодаря привлекательному современному дизайну AVR SLIM-2000 LCD прекрасно вписывается в интерьер – он будет на своем месте не только в техническом помещении, но и в непосредственной близости от подключенных устройств. Главным плюсом модели является возможность настенного крепления.

Особенности:

• Микропроцессорное управление

• Повышенная точность стабилизации выходного напряжения

• Защита устройств-потребителей от повышенного и пониженного напряжения в сети, от высокочастотных и импульсных помех

• Защита стабилизатора от перегрузки и короткого замыкания

• Тепловая защита автотрансформатора

• Функция «Пауза» для задержки подачи электропитания (в течение 6 или 180 сек) при его возобновлении

• Цифровой индикатор входного/выходного напряжения на лицевой панели

• Тонкий металлический корпус с возможностью установки на стене